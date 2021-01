Ao longo dos últimos meses muito se escreveu sobre os novos smartphones da Samsung. Os novos Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra serão finalmente apresentados amanhã, mas parece que já não existem muitas surpresas…

Desde o design, às especificações das câmaras, aos preços e até ao conteúdo das embalagens, eis tudo o que se sabe sobre os novos Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 – os modelos (habituais)

A Samsung, sem grandes surpresas, vai colocar no mercado três novos modelos do seu novo Galaxy S. Serão eles o Samsung Galaxy S21 base, o modelo Plus e ainda o Ultra, este último uma versão premium.

Todos eles serão lançados para o mercado global com o novo processador Exynos 2100, apresentado ontem pela empresa.

Design e novas cores

A novidade está, desde logo no design. Contudo, depois de muitas renderizações, começaram a surgir na web imagens reais de supostos Galaxy S21, revelando, exatamente, como será o smartphone apresentado amanhã.

A frente revela um ecrã mais plano que os modelos anteriores, margens muito finas e uma perfuração para a câmara. As laterais em metal, boleadas, fazem vislumbrar um pequeno recorte junto ao botão de volume, que acompanha o smartphone até à sua traseira.

É então na traseira que vemos um módulo de câmaras destacado do vidro traseiro por uma zona metálica, no canto superior esquerdo.

Em termos de cores, podemos contar com o preto clássico e transversal a todos os modelos. O S21 virá ainda em branco, violeta e rosa, com o módulo das câmaras em cobre. Já o S21+ estará disponível em prata e violeta, além do preto já referido. Existem, no entanto, informações que dão conta que o modelo Plus poderá ainda ter uma versão cobre e outra vermelha.

O Galaxy S21 Ultra, por sua vez, estará apenas disponível em preto e prata. Há outras informações que apontam para modelos cinza, azul escuro e castanho.

Ecrã

O modelo base terá ecrã de 6,2″ FHD+ com tecnologia Dynamic AMOLED 2, e a versão Plus, um ecrã com a mesma tecnologia de 6,7″ também FullHD+. Os dois terão taxa de atualização de 120Hz.

O modelo Ultra já irá oferecer um ecrã ainda maior, de 6,8″, com resolução máxima QHD+. Este será ainda o primeiro smartphone a oferecer uma taxa de atualização de 120Hz nesta resolução.

Sabe-se ainda que, apesar de não ter S Pen incluída, o S21 Ultra irá suportar interação com esta caneta.

As câmaras

É dado como quase certo que as câmaras dos smartphones base e do Plus sejam iguais. Será o modelo Ultra que mais se irá destacar, o que não é surpresa nenhuma. Assim, em resumo, estas deverão ser as especificações das câmaras associadas a cada um dos modelos.

Samsung Galaxy S21

Câmara Traseira:

12MP, grande angular, f/1.8, 1/1.76″, 1.8µm, OIS, Dual Pixel PDAF



12MP, ultra grande angular, f/2.2, 1/2.55″, 1.4µm



64MP, Telefoto, f/2.0, 1/1.76″, 0.8µm, PDAF, OIS

Câmara Frontal:

10MP, f/2.2, 1.22µm, Dual Pixel PDAF

Samsung Galaxy S21+

Câmara Traseira:

12MP, grande angular, f/1.8, 1/1.76″, 1.8µm, OIS, Dual Pixel PDAF



12MP, ultra grande angular, f/2.2, 1/2.55″, 1.4µm



64MP, Telefoto, f/2.0, 1/1.76″, 0.8µm, PDAF, OIS

Câmara Frontal:

10MP, f/2.2, 1.22µm, Dual Pixel PDAF

Samsung Galaxy S21 Ultra

Câmara Traseira:

108 MP, grande angular, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33″, 0.8 µm, OIS, PDAF, Laser AF



12MP, ultra grande angular, f/2.2, 120º, 1/2.55″, 1.4µm



10 MP, telefoto, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24″, 1.22µm, OIS, zoom ótico 3x



10 MP, periscópio, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24″, 1.22µm, OIS, Zoom ótico 10X

Câmara Frontal:

40MP, f/2.2, 0.7µm, Dual Pixel PDAF

Bateria

Espera-se que todos os modelos carreguem a 25W com fio e a 15W sem fio. Além disso, terão tecnologia de carregamento inverso. O modelo base terá então uma bateria com capacidade de 4000 mAh, o Plus de 4800 mAh e o Ultra de 5000 mAh.

De notar que para a maioria dos países não haverá adaptador de corrente para ninguém dentro da caixa.

Preços e modelos

Os Samsung Galaxy S21 e S21+ terão 8 GB de RAM e o Ultra contará com 12 GB de RAM. Em termos de armazenamento e preços, o público pode contar com o seguinte, considerando que os novos smartphones não terão slot para cartão de memória.

Samsung Galaxy S21:

128GB: € 849



256GB: € 899

Samsung Galaxy S21 Plus:

128GB: € 1.049



256GB: € 1.099

Samsung Galaxy S21 Ultra:

128GB: € 1.349



256GB: € 1.399



512GB: € 1.529

O anúncio oficial será feito amanhã, dia 14 de janeiro, pelas 15 horas. Estaremos cá a acompanhar tudo.