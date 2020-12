Samsung remove publicação que gozava com a Apple pela falta do carregador no iPhone 12

Conforme sabemos, a Apple removeu da caixa do iPhone 12 o carregador. Tal situação motivou a Samsung a criticar nas redes sociais a Apple e a publicação apareceu como uma provocação à Apple. No entanto, alguns rumores referem que a Samsung irá seguir os passos da empresa de Cupertino, isto é, remover o carregador das caixas dos seus smartphones Galaxy.

Agora, a empresa sul-coreana apagou a publicação nas redes sociais que gozava com a sua concorrente americana.

Atrás de mim virá quem de mim bom fará

É comum a Samsung provocar o seu concorrente sempre que os novos iPhones são lançados. Então, desta vez, não foi diferente. A Samsung “gozou” com Apple por esta retirar os carregadores e os auscultadores das caixas dos novos iPhones. No entanto, agora a empresa sul-coreana removeu a publicação do Facebook que fazia troça da empresa americana.

Conforme já sabemos, a Apple desenvolve a cada ano uma estratégia e por vezes não é tão pacifica assim. Vimos decisões polémicas quando resolveu retirar o jack 3.5 mm do iPhone 7, quando retirou os auscultadores e agora quando removeu também o carregador.

Normalmente, as outras empresas fazem o mesmo e, posteriormente, a medida torna-se na normalidade. Os relatórios mais recentes indicaram que o próximo Samsung Galaxy S21 series não será fornecido com um adaptador de alimentação na caixa.

Samsung dá alfinetadas na Apple, mas…

A publicação da Samsung na rede social falou sobre como a empresa sul-coreana disponibiliza na sua oferta “coisas básicas como um carregador” e também um ecrã com taxa de atualização de 120Hz. O timing foi claramente uma alfinetada à Apple. Agora, a publicação na página das Caraíbas da Samsung no Facebook foi excluída.

Conforme podem ver aqui, agora diz o seguinte:

Esta publicação do Facebook já não está disponível. Pode ter sido eliminada ou as definições de privacidade da publicação podem ter sido alteradas.

Portanto, esta movimentação, segundo os rumores, poderá estar a dizer que afinal a política que a Apple seguiu vai ser seguida no lançamento do Samsung Galaxy S21. No próximo mês de janeiro de 2021, este será o lançamento para o mercado dos topos de gama e o Galaxy S21 será o oponente do iPhone 12.

Se para a Apple a remoção dos auscultadores e carregador teve motivações ecológicas, a empresa diz que vai economizar duas toneladas de resíduos e que vai reduzir as emissões anuais em 10%, qual será a justificação da Samsung?

Apesar de qualquer argumento usado, é sabido que neste pequeno detalhe a empresa de Cupertino poupou milhões de dólares e incentivou, por exemplo, à compra em separado do seu novo carregador MagSafe e aos auscultadores sem fios AirPods.