Nothing abre a sua primeira loja física em Londres

Nothing é ainda um nome relativamente novo no mercado tecnológico, mas que pretende agitar a forma como as coisas funcionam no segmento dos dispositivos móveis. A empresa londrina lançou neste ano de 2022 o seu primeiro smartphone Nothing Phone (1), o qual despertou muito interesse e curiosidade por parte dos utilizadores.

Agora, a marca fundada por Carl Pei anunciou a abertura oficial da sua primeira loja física, localizada em Londres.

Nothing abre o primeiro espaço em Londres

A Nothing anunicou através do seu site oficial que abriu a sua primeira loja física em Londres, mais concretamente na região de Soho, Westminster. A inauguração aconteceu neste sábado, dia 10 de dezembro, pelas 11h30. O novo espaço localiza-se na 4 Peter Street, Soho, London, W15 0AD e estará aberto de segunda a sábado das 10h00 às 19h00 e aos domingos das 12h00 às 18h00.

Segundo a empresa, este é um maravilhoso espaço onde os clientes podem encontrar os produtos da Nothing, mesmo que ainda não haja muita variedade. Pelas imagens podemos verificar que se trata de um local simples de pequenas dimensões e com um aspeto limpo, onde sobressaem algumas cores que destacam os produtos da marca londrina.

No total, o espaço ocupa uma área de 73 metros quadrados e conta com 2 andares, sendo que nas imagens podemos verificar a existência de umas escadas que dão para o andar inferior. A loja tem um ecrã no interior onde são exibidas imagens sobre os produtos e ainda uma espécie de de cabine telefónica transparente onde se encontra o smartphone Nothing Phone (1) e essa mesma cabine vai servir como uma linha direta de apoio ao cliente.

No dia em que a loja foi inaugurada, os utilizadores puderam comprar uma das 100 edições limitadas dos seus auriculares Nothing Ear Stick gravados a laser.

A Nothing foi fundada por Carl Pei em outubro de 2020. O fundador ficou conhecido depois de fundar também a marca OnePlus juntamente com Pete Lau, em 2013.