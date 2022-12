Passe um inverno mais confortável em casa com estes produtos

O conforto em casa é essencial e existem produtos, mais ou menos tecnológicos, que garantem esse conforto. Agora que os dias de chuva não convidam muito a sair à rua, há que ter em casa as melhores condições para trabalhar e para lazer.

Venha conhecer as sugestões.

Cadeira gaming Douxlife GC-RC04

Seja para jogar, trabalhar ou para estudar nesta época de exames que se aproxima, é essencial ter uma cadeira confortável e que garanta uma maior ergonomia durante várias horas sentado.

Esta opção tem tecido respirável, tem ajuste em altura até 10cm, reclina a 175º, tem almofada para cabeça e zona lombar. Além disso, o design é bastante discreto, adaptando-se facilmente a qualquer decoração.

A cadeira ergonómica gaming Douxlife GC-RC04 está disponível em promoção de lançamento por apenas 142,56€, para as primeiras 50 unidades. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Douxlife GC-RC04

Projetor Bakeey VP1

Para quem gosta de ver um bom filme, num grande ecrã, um projetor será uma solução, até para chamar os amigos para casa e fazer uma noite de cinema mais confortável.

O projetor Bakeey VP1 reproduz imagem a 1080p e tem um brilho de 10000 Lúmens e suporta todos os formatos de imagem, vídeo e som mais populares. Estamos perante um equipamento que permite uma projeção desde as 50 polegadas até às 300 polegadas. Assim, a distância de projeção pode ir até aos 6 metros.

Faz ajuste automático do ângulo de projeção, tem Wi-Fi 2.4G e 5G, um altifalante de 10W e bluetooth 5.0.

O projetor Bakeey VP1 tem um preço de 152,42€, utilizando o código de desconto BGBKZP11.

Bakeey VP1

Passadeira Geemax C2

E porque com este tempo, a vontade para sair de casa para um simples caminha não será muita, existem soluções de passadeiras para todos os preços e necessidades. Uma sugestão é a Geemax C2. Esta passadeira é dobrável, podendo ser arrumada, por exemplo, debaixo da cama, sem ocupar muito espaço.

Suporta até 120kg e permite atingir uma velocidade até 12 km/h.

A passadeira compacta Geemax C2 tem um preço de 310,56€, utilizando o código de desconto BGab57ad. Também neste caso, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

Geemax C2

Colete aquecido TENGOO HV-02

Para os mais friorentos, sugerimos um colete que aquece e que mantém o tronco sempre quente. Existem vários modelos, com zonas de aquecimento distintas. Neste caso, aquece as costas e a zona do pescoço.

O colete recorre a ligação USB com powerbank para aquecer e tem três níveis de ajuste de temperatura (25º, 35º e 45º). É à prova de água e pode ser lavado. Tem tamanhos que vão desde o M ao 4XL.

O colete aquecido TENGOO HV-02 custa apenas 17,14€, utilizando o código de desconto BGdd19ce.

TENGOO HV-02