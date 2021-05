A Leica e a Huawei trabalham juntas desde 2016 e tudo começou com o lançamento do popular P9. Esta parceria deu frutos muito proveitosos para ambas das marcas. Mas também os consumidores beneficiaram com este trabalho conjunto, o qual lhes permitiu ter uma maior confiança na qualidade das câmaras fotográficas da fabricante chinesa.

No entanto, algumas fontes avançam agora que a parceria entre a Leica e a Huawei está a chegar ao fim. A empresa ótica alemã já estará de olho numa nova parceira, que poderá ser a Honor ou a Xiaomi. Entretanto, foi também lançado um novo smartphone Sharp com uma só câmara com um grande sensor de 1 polegada.

Já não é a primeira vez que se põe em cima da mesa a possibilidade de a Leica abandonar o seu trabalho com a Huawei. No entanto, essa hipótese tem sido desmentida sucessivamente por ambas as marcas, tal como aconteceu em novembro de 2020.

Contudo, esse rompimento volta novamente a ser abordado com mais alguns pormenores.

Parceria entre Leica e Huawei pode mesmo estar perto do fim

Com as dificuldades que a Huawei sente como consequência das restrições impostas pelos Estados Unidos, há um conjunto de situações e mudanças que devem estar a ser ponderadas pela marca chinesa e por quem com ela trabalha.

Neste sentido, o leaker @RODENT950 publicou na sua conta da rede social Twitter que o fim da união entre a Leica e a Huawei estaria para breve. Segundo o utilizador, esta parceria chegará ao fim com a linha Huawei P50. Este será então o último smartphone da marca chinesa com a tecnologia Leica integrada.

De acordo com o tweet, a Leica estará agora à procura de um novo parceiro neste segmento. E os nomes apontados como possíveis são a Honor (ex subsidiária da Huawei), a Xiaomi e a Sharp.

Caso se confirme esta rutura entre as duas empresas, qualquer nova escolha da ótica alemã sairá a ganhar. Relembramos que com a tecnologia Leica integrada nos equipamentos Huawei, a fabricante chinesa liderou várias análises do DxOMark no que respeita a fotografia.

Sharp apresenta o primeiro smartphone com câmara Leica

Apesar de termos visto a Leica a trabalhar em exclusivo com a Huawei, no futuro, poderemos mesmo vê-la associada a várias marcas. Todas as outras informações não passam de rumores, no entanto, já existe um smartphone Sharp com câmara Leica integrada.

O Sharp Aquos R6 foi divulgado pelo Engadget Japão e revela uma câmara com sensor de 1 polegada na traseira, com inscrição da marca Leica. Esta câmara será única e vem revelar algo que já se especulava, as câmaras triplas e quadruplas dos smartphones serão em breve substituídas por sensores maiores, com maior qualidade e mais capacidades que hoje só se conseguem obter com recurso a câmaras auxiliares.

Segundo se pode ler, este smartphone vem então equipado com uma câmara de 20 MP com um sensor de 1 polegada, o maior disponível para smartphones. A lente é de 19 mm com abertura f/1.9 e é composta por 7 elementos denominados de “summicron” da Leica, que supostamente permite fotografar com menos distorção.

Sabemos que a Leica não está neste mercado para perder e tem nos smartphones da Huawei as melhores câmaras do segmento.