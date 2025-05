Registo em redes Wi-Fi públicas vai ser facilitado pelo iOS 19

Normalmente, aceder a uma rede Wi-Fi pública implica um registo aborrecido, com o preenchimento de um formulário. Com o iOS 19, a Apple deverá facilitar este processo.

As novidades que a Apple trará este ano, na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, de 9 a 13 de junho, não são totalmente claras. No entanto, os rumores adensam-se, dando a conhecer potenciais melhorias.

Em mais uma newsletter Power On, na Bloomberg, Mark Gurman disse que a Apple está a planear introduzir, por via do iOS 19, a sincronização entre dispositivos para acesso a redes Wi-Fi públicas.

A ser verdade, este recurso permitirá dispensar o (ainda que curto) processo de preencher formulários para aceder a redes Wi-Fi públicas em todos os dispositivos nos quais queremos Internet, como hotéis, aeroportos e até cidades, por exemplo.

De acordo com Mark Gurman, "esta nova funcionalidade permite-lhe introduzir essa informação num dispositivo e sincronizá-la com os outros produtos".

Rumores sobre o iOS 19 desvendam potenciais novidades

Sem mais detalhes, outra fuga de informação, anteriormente divulgada por Jon Prosser, alegou apresentar o olhar mais abrangente até agora sobre o iOS 19, a próxima grande atualização do sistema operativo da Apple.

Num vídeo publicado no canal YouTube FrontPageTech, Jon Prosser mostrou uma série de alterações de design, supostamente provenientes de uma versão interna do sistema.