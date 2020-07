De acordo com as mais recentes informações, a Huawei já domina quase metade de todo o mercado chinês de smartphones. Mesmo em tempos de pandemia, os ventos parecem sorrir para a marca asiática que garante assim um controlo neste segmento.

Apesar de a produção e venda dos smartphones, assim como outros equipamentos, tenham ficado condicionados pela COVID-19, o momento é de recuperação e tentativa de voltar ao ritmo normal de trabalho.

O mercado de smartphones da China sofreu uma quebra acentuada no segundo trimestre, que abrange os meses de março, abril e maio, comparativamente ao mesmo período de 2019. Os analistas apontam para uma descida de 17% e todos conhecemos bem o motivo que levou a esses números.

Quase metade do mercado de smartphones chinês “pertence” à Huawei

A Huawei tem motivos para celebrar pois segundo as últimas informações é a marca que mais sobressai no negócio de telefones da China.

De acordo com a Counterpoint Technology Market Research, a Huawei já controla quase metade do mercado de smartphones chinês, correspondendo a 46% do total.

A marca chinesa conseguiu deter 33% do mercado de smartphones chinês no segundo trimestre de 2019 e 39% nos primeiros três meses deste ano.

Em suma, praticamente um em cada dois smartphones vendidos no segundo trimestre de 2020 é da marca Huawei. O destaque vai ainda para a forte venda de equipamentos 5G, a qual representa 60% de todos os dispositivos vendidos pelas empresas.

A seguir à Huawei está a Vivo com 16% do mercado, menos 2% face ao último trimestre e menos 3% comparativamente ao mesmo período de 2020. Por sua vez a Oppo detém atualmente 15% das vendas de smartphones.

Já a Apple surge em quarto lugar com 9% mas, apesar de ter descido ligeiramente face ao primeiro trimestre, conseguiu aumentar 3% comparativamente ao mesmo período de 2019.

Por sua vez, a Xiaomi fecha o TOP 5 com 9% quer neste segundo trimestre como no primeiro. Mas apresenta uma descida de 3% face ao segundo trimestre do ano passado.

No que respeita à tendência do volume de vendas anual, a Apple apresenta um crescimento de 32%, tendo sido a OEM com um crescimento mais rápido durante o segundo trimestre. Provavelmente este resultado deve-se à popularidade do iPhone 11. Por sua vez a Huawei surge na segunda posição com +14%.

Os analistas apuraram que o mês de junho foi o melhor em termos de vendas de smartphones deste ano até agora após o surto de COVID-19. Esta realidade foi impulsionada pelo aumento nas vendas da Xiaomi, com mais 42% face ao último mês, e a Huawei com mais 11%.