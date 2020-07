A Microsoft deu um passo muito acertado ao criar a sua linha Surface. Estes portáteis híbridos têm conquistado o mercado e marcam as tendências para os fabricantes e para as máquinas que têm apresentado e colocado no mercado.

Sendo máquinas criadas pela Microsoft, conseguem integrar-se ainda mais com o Windows 10 e tirar deste sistema ainda mais. Uma dessas funcionalidades únicas foi agora revelada, sendo especialmente criada para o Surface Pro X e para as chamadas vídeo no Windows 10.

Surface Pro X é uma máquina única

O Surface Pro X é uma máquina criada pela Microsoft para mostrar e confirmar uma nova tendência do mercado. Ao contrário dos restantes modelos, esta proposta baseia-se num processador e num GPU ARM, criados pela Microsoft e que prometem tirar muito do Windows 10.

Esta máquina corre todo o software que está disponível na loja de apps da Microsoft, indo mais longe e correndo também apps normais, recorrendo à virtualização. Outra vantagem que este Surface tem é a sua duração da bateria, fruto de consumos muito baixos.

Novidade para o vídeo na máquina da Microsoft

A Microsoft revelou agora uma novidade única para o Surface Pro X, que poderá ser aproveitada diretamente no Windows 10, o sistema que o alimenta. Está em testes na versão Dev do programa Insiders e será única para as chamadas vídeo e para as videoconferências.

Falamos da possibilidade de dar ao utilizador o acompanhamento automático da visão. Na prática, a imagem será alterada para dar a sensação que o utilizador está a olhar diretamente a câmara, podendo assim estar a olhar para o ecrã, onde os restantes vídeos são apresentados.

Windows 10 vai ter ainda mais deste processador

Segundo o que a Microsoft revelou, esta capacidade resulta das funcionalidades de inteligência artificial do seu processador SQ1, criado para esta máquina. Por agora está em testes e poderá ser ativada na app Surface diretamente no Surface Pro X.

Está assim mostrada mais uma funcionalidade única deste computador da gigante do software. O processador ARM mostra também a sua capacidade e como pode integrar-se com o Windows 10. Este parece ser certamente o futuro da indústria e a Microsoft mostra isso nesta sua proposta.