HarmonyOS 2.0 beta vai chegar ao Huawei Mate 40 já dia 16 de dezembro

O sistema operativo HarmonyOS da Huawei surge de uma necessidade da empresa em encontrar uma alternativa aos bloqueios e sanções aplicadas pelo governo de Donald Trump. Essas medidas fecharam várias portas e negócios à marca chinesa, e assim nasceu este SO, bem como a loja AppGallery.

Os utilizadores aguardam então novidades sobre este software e agora a Huawei agendou um evento para o lançamento da versão beta do HarmonyOS 2.0 a 16 de dezembro. E o Mate 40 será dos primeiros a ser contemplado com esta novidade.

Versão beta do HarmonyOS chega já dia 16 de dezembro

A Huawei agendou recentemente um evento para o dia 16 de dezembro onde vai lançar a primeira versão beta do HarmonyOS para os seus smartphones. E, tal como já havia sido confirmado, o novo Mate 40 será o um dos primeiros a receber esta novidade.

Mas certamente que todos os pormenores serão revelados aos programadores durante este evento que, inicialmente se pensava ser a 18 deste mês.

De acordo com os detalhes previstos para o evento, os programadores vão conhecer melhor o mundo e design do HarmonyOS 2.0. Irão ainda ter acesso a informações completas sobre o novo sistema operativo e sobre as ferramentas do DevEco Studio 2.0. Haverá ainda a oportunidade de conversarem com os programadores deste SO e com especialistas técnicos da Huawei.

Agenda do evento de lançamento do HarmonyOS 2.0 beta

10h00 – 10h30: A Huawei lançará a versão beta para programadores do HarmonyOS 2.0 para smartphones

A Huawei lançará a versão beta para programadores do HarmonyOS 2.0 para smartphones 10:30 – 12:00: Os parceiros de apps partilham casos de inovação do HarmonyOS

Os parceiros de apps partilham casos de inovação do HarmonyOS 13:30 – 15:10: Especialistas da Huawei explicam os principais recursos e ferramentas de desenvolvimento do HarmonyOS 2.0 Beta

Especialistas da Huawei explicam os principais recursos e ferramentas de desenvolvimento do HarmonyOS 2.0 Beta 15:30 – 17:00: Interação “cara-a-cara” com os programadores KOLs (Key Opinion Leaders) e especialistas técnicos da Huawei

Também de acordo com o que já se sabe, o HarmonyOS 2.0 vai suportar vários tipos de memória nos dispositivos:

De 10 de setembro: smartphones de 128 KB a 128 MB de RAM

smartphones de 128 KB a 128 MB de RAM De 21 de abril de 2020: smartphones de 128 MB a 4 GB de RAM

smartphones de 128 MB a 4 GB de RAM E de outubro de 2020: smartphones com 4 GB de RAM e superior

Desta forma, cá esperamos pelo dia 16 de dezembro para acompanhar todas estas novidades deste sistema operativo da Huawei.