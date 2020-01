Fui no primeiro dia do ano que partilhámos a notícia de que o Xiaomi Mi MIX 3 estaria já a receber a versão da MIUI 11 baseada em Android 10. Entretanto, têm surgido mais informações relativas a este tema e já há uma lista mais alargada de modelos prontos a receber esta atualização.

Se tem um smartphone Xiaomi, confirme se o seu é um dos primeiros a receber a MIUI 11 com Android 10.

A Xiaomi, há algum tempo, que tem vindo a atualizar os seus smartphones com a mais recente versão da MIUI 11. Agora, esta versão baseada em Android 10 começa a chegar a alguns modelos.

Além disso, algumas destas atualizações encontram-se em fase beta para alguns modelos. Noutros casos, ainda, apenas se encontra disponível na China, segundo avança o XDA Developers.

O primeiro modelo a surgir associado à MIUI 11 com Android 10 foi, portanto, o Xiaomi Mi MIX 3. Esta notícia foi avançada no arrancar do ano. Além disso, muitas foram também as informações relativas às novidades desta interface de utilizador.

Lista de smartphones Xiaomi preparados para receber a MIUI 11 com Android 10

Pocophone F1 – versão estável

– versão estável Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) – versão estável

– versão estável Xiaomi Mi 9 – versão estável

– versão estável Xiaomi Mi MIX 3 – versão beta

– versão beta Mi 9 SE – versão beta

– versão beta Mi 8 SE – versão beta

– versão beta Redmi K20 (Mi 9T) – versão beta

– versão beta Redmi Note 8 Pro – versão beta

– versão beta Xiaomi Mi 8 – versão beta na China

– versão beta na China Redmi Note 7 – versão beta na China

Há que referir, no entanto, que as atualizações vão sendo disponibilizadas de forma faseada aos utilizadores. Ou seja, muitos não terão acesso ainda à MIUI 11 com Android 10, mesmo que tenham estes modelos.