Tiny Living, The Sims em modo poupança

Está quase a chegar Tiny Living, um pack de acessórios para The Sims 4 que apresenta uma visão mais minimalista daquilo que é viver em The Sims.

Venham conhecer Tiny Living.

No Mundo real, nem todos temos condições para viver em grandes mansões ou enormes Penthouses tal como as que podemos criar em The Sims 4, certo?

Pois, para muitos de nós, comuns mortais, isso encontra-se quase interdito e como tal, os nossos lares são bem mais modestos. E é precisamente isso que faz desta expansão uma experiência muito mais realista.

O objectivo do Pack de acessórios Tiny Living, nós e os nossos Sims poderemos mobilar as suas casas e fazer construções em pequena escala, bastante pequena. Por outras palavras, criar casas bem mais modestas e “acessíveis”.

Eis que Tiny Living pode vir a revelar-se bastante divertido, especialmente na componente do desafio que será construir o lar mais acolhedor e intimo com pouco capital, pouca área de construção e poucos materiais.

Bastantes novos acessórios estarão incluídos no Pack para ajudar a criar uma vida virtual adequada. Por exemplo, os Sims poderão adquirir uma cama multiusos, combinar móveis que ofereçam, por exemplo, um grande compartimento de armazenamento ou comprar uma estante multi-funcional.

Adicionalmente Tiny Living irá trazer a jogo um novo conjunto de vestuário desenhado para um nível de vida mais… económico.

Tiny Living chega a Sims 4 no próximo dia 21 de Janeiro para PC e Mac.