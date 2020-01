O Xiaomi Mi Mix 3 já começou a receber a MIUI 11 com o Android 10

O Xiaomi Mi Mix 3 foi um dos smartphones mais alternativos de 2019. Para além de ter especificações muito interessantes, tem também uma câmara extraordinária com uma forma diferente de todas as que estão no mercado.

Lançado com a MIUI 10, baseada na versão anterior do Android, todos esperavam que fosse atualizado rapidamente. Essas boas notícias chegam agora, com a MIUI 11 a estar pronta para ser instalada neste extraordinário smartphone.

O Xiaomi Mi Mix 3 já tem a MIUI 11 pronta

A Xiaomi tem feito um trabalho excelente nos seus smartphones. As atualizações para a MIUI 11 e o Android 10 começaram a chegar rapidamente, trazendo estas novas versões para muitos equipamentos da marca chinesa. As novidades não param e isso é importante.

Um dos smartphones que ainda não tinha recebido esta novidade era o Mi Mix 3. Os utilizadores aguardavam que esta versão fosse lançada rapidamente, para assim terem acesso a tudo o que de novo esta versão tem já pronto a ser usado.

Claro que a Xiaomi não deixou este seu smartphone sem qualquer atualização e, por isso, tem já a MIUI 11 pronta a ser instalada. Inicialmente está apenas pronta para ser instalada nos equipamentos na China, mas rapidamente será alargada a outros países.

Estes smartphones vão receber o Android 10

Assim, todos os que têm o Xiaomi Mi Mix 3 devem procurar as atualizações, que devem chegar nos próximos dias. Provavelmente chegará em breve, para assim dar acesso à MIUI 11 rapidamente. Estas versões são normalmente são desenvolvidas em paralelo e, por isso, será simples a sua chegada.

As novidades da MIUI 11 são já bem conhecidas. Foca-se no Android 10 e em tudo o que este traz de novo para os utilizadores. Falamos do modo escuro, de uma melhor gestão de bateria e até de uma gestão de tempo mais inteligente. Claro que em cima disto, a Xiaomi coloca ainda uma camada de personalização única.

Estas são excelentes notícias para quem tem um Mi Mix 3. Em breve vão ter acesso à MIUI 11 e a tudo o que o Android 10 traz. Depois de meses de testes com a versão beta, há agora uma versão completamente estável para todos instalarem.