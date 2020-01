Como ligar-se a um switch via porta COM usando um Mac

Tem um Mac e quer ligar-se a um switch/router via interface COM? Um administrador de um parque informático, que faça gestão de redes é comum configurar equipamentos ativos. Como se tratam de equipamentos de nível empresarial, a configuração inicial é normalmente realizada via consola (interface COM).

Hoje vamos ensinar como se podem ligar a um switch/router via porta COM usando um Mac.

Para quem necessitar de configurar equipamentos via interface serial no MAC fique a saber que não precisa de instalar nada. Na verdade, quem tem dos equipamentos mais recentes, apenas tem de instalar os drivers dos cabos conversores.

Como usar um cabo serial (de consola) no Mac?

Para começar devem abrir o terminal do Mac. Em seguida executem o seguinte comando para saber se o cabo USB/Serial já foi detetado

ls / dev / cu.usbserial- * ls /dev/cu.usbserial-*

Se sim, pode efetuar a ligação ao equipamento usando o comando:

screen / dev / xx.usbserial-XXXXXXXX 115200 –L screen /dev/xx.usbserial-XXXXXXXX 115200 –L

Nota: O 115200 é o Baud rate. Verifiquem qual o suportado pelo vosso equipamento. O parametro -L permite fazer o logging.

E basicamente é isto! Sem ter de instalar software de terceiros, podemos facilmente, através de um Mac, podemos ligá-lo a um switch/router ou até a um Arduino via interface COM. Obviamente esta operação é necessária quando o equipamento ainda não tem atribuído um endereço IP.

E se tiver como sistema operativo o Windows?

Para quem necessitar de configurar equipamentos via porta seria no Windows, o Teraterm é sem dúvida uma excelente alternativa ao “removido” HyperTerminal. Além de substituir o HyperTerminal, o Teraterm permite também ter um cliente do protocolo telnet. Veja aqui como usar.