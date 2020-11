O universo Android tem sido assolado por problemas de segurança que vêm dos mais diferentes lados. Se o próprio sistema operativo da Google tem vulnerabilidades, as apps que o alimentam não têm estado melhores e os problemas insistem em aparecer.

Agora há um novo problema identificado, desta vez numa app que muitos usam e que aparentemente está comprometida. Este é mais um caso em que os utilizadores precisam de remover imediatamente uma app do Android.

Outro problema de segurança numa app Android

Mesmo com algum controlo, que, na verdade, poderia ser mais apertado, as apps do Android têm conseguido contornar as avaliações da Google. Isto é um processo que se tem revelado desastroso para os utilizadores, uma vez que traz associado malware e outros problemas.

Depois de dezenas de casos de apps comprometidas ou nativamente malignas, a Google acaba por não mudar o seu paradigma face a este problema. A prova disso é a descoberta de mais uma app com código malicioso e que ataca os smartphones e os utilizadores.

Remova já a app VivaVideo

Desta vez a app que está a causar problemas é a já conhecida VivaVideo. Após ter sido identificada como tendo spyware em junho, volta agora a ser descoberta como sendo potencialmente perigosa. Desta vez com um comportamento ainda pior.

Na nova descoberta, foi possível ver a app a tentar subscrever os utilizadores em serviços de valor acrescentado, onde os programadores recebem uma comissão. Há ainda a venda de extras dentro da app que, na verdade, apenas fazem pop-ups de publicidade.

A Google não consegue bloquear o malware

Outro comportamento não natural está na abertura, em segundo plano, de publicidade. Esta é depois clicada sem que o utilizador tenha conhecimento, fazendo por isso fraude publicitária, algo que a Google proíbe de forma determinante.

Este problema foi avaliado como sendo muito grande e o valor gerado é extremamente elevado. Calcula-se que os programadores tenham já arrecadado algo como 27 milhões de dólares em subscrições falsas. É por isso, extremamente urgente que esta app seja removida, apesar de estar ainda na Play Store.