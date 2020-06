Se usa esta app do Android tem mesmo de a remover imediatamente

Os smartphones Android têm estado mais expostos que o normal. Têm sido muitos os problemas que surgem e que mostram que muitas apps estão a aproveitar-se das permissões que lhe são dadas para outras finalidades menos claras.

Há agora um novo alerta emitido para os utilizadores. Mais uma app foi detetada e estará a pedir demasiadas permissões que o normal e que explora essas autorizações para roubar dados aos utilizadores. É uma app muito usada pelos utilizadores do Android.

Más notícias para os utilizadores do Android

A app que agora foi detetada como estando a ter um comportamento abusivo é a VivaVideo. Esta é de origem chinesa, da produtora QuVideo Inc, que está no mercado do Android há já muitos anos. Curiosamente outras apps também publicadas estão com o mesmo comportamento.

Em concreto, esta app tem uma lista de permissões que exige para que possa funcionar, sendo que muitas vão para além do que é lógico. Temos, por exemplo, o pedido de localização GPS, o estado do telefone, escrita no sistema ou acesso aos contactos.

Mais uma app a abusar das permissões

Este comportamento foi identificado pela empresa VPN Pro, que o categorizou como tendo um trojan no seu interior. Este é chamado AndroidOS ou AndroRat e tem a capacidade de roubar dados bancários dos utilizadores, desde a conta bancária até às criptomoedas, passando pelo PayPal.

O problema é tanto maior pela sua popularidade. Esta app conta com mais de 100 milhões de descargas da Play Store. As restantes app desta empresa segue o mesmo nível de popularidade e têm também números muito elevados de downloads na loja do Android.

Objetivo é roubar dados dos utilizadores

Não se sabe ao certo a razão deste comportamento desta app e das restantes deste programador. A verdade é que provavelmente estará a recolher dados dos utilizadores para posteriormente os vender no mercado a preços elevados, como tem acontecido em situações similares.

Assim, se tiverem a app VivaVideo instalada, é importante que a removam de imediato. Este editor de vídeo está a ter acesso a demasiada informação e permissões, o que é prejudicial para os utilizadores.