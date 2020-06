São muitas as novidades que a Microsoft colocou na mais recente atualização do Windows 10. Entre estas estão algumas que se dedicam a tornar a sua utilização melhor, mas apenas nos momentos em que o utilizador precisa de mais ajuda.

Já conhecida há algum tempo, a capacidade de reinstalar o Windows dentro da sua estrutura veio principalmente ajudar os utilizadores. Agora, a Microsoft foi mais longe e permite que reinstalar o Windows 10 a partir da Cloud da Microsoft.

Reinstalar o Windows nem sempre foi decerto um processo simples e acessível. Implicava criar uma pen ou um DVD de instalação e ter acesso a um ISO com a versão que queriam instalar. Isso mudou no Windows 10 e agora deu principalmente um passo ainda maior.

O que a atualização de maio de 2020 trouxe foi uma forma ainda mais simples. Agora, e pela Cloud, é possível ter este processo automatizado e simplificado, sem obrigar o utilizador a ter de intervir neste processo.

Mais simples reinstalar este sistema

Para realizar esta reinstalação do Windows 10, basta que comecem por abrir as Definições do Windows. Aqui dentro devem apenas escolher a opção Atualizações e Segurança, seguido do acesso ao separador Recuperação.

Aqui dentro vão ter no início a opção de repor o PC. Para iniciarem este processo, devem carregar no botão Introdução. Nos passos seguintes vão definir como este processo vai seguir e se querem ou não manter os ficheiros.

Um processo essencial no Windows 10

Devem de seguida definir como querem realizar esta recuperação. Esta pode ser feita de forma parcial, mantendo os ficheiros do utilizador ou completa e limpa, com a opção Remover tudo. Devem ter atenção que este passo não pode ser revertido.

De seguida, e aqui está a novidade desta atualização, devem definir se querem realizar a reinstalação pela Cloud ou local. No caso da primeira opção, o processo irá descarregar da Cloud da Microsoft a mais recente versão e instalá-la.

Tudo chega agora pela Cloud da Microsoft

Esta nova opção deverá ser usada para eliminar problemas com o Windows 10 ou com a cópia local para reinstalação. Garantem também ter a mais recente versão pronta a ser instalada, sem atualizações posteriores no sistema.

O último passo é mesmo a escolha dos ficheiros a manter e a forma como estes vão ser eliminados. Podem ser simplesmente eliminados ou apagados de forma segura, ainda que mais demorada na duração do processo.

Tudo dependerá da opção que escolheram inicialmente para repor o Windows 10. Irá ser diferente se escolheram ou não manter os ficheiros que têm já no PC e se querem, ou não, uma instalação completamente fresca e principalmente de raiz.

A partir de agora, sempre que necessitem de repor o Windows 10, devem usar esta opção. A reinstalação do sistema pela Cloud da Microsoft garante uma melhor segurança e a mais recente versão a qualquer momento.