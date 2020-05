O processo de atualização do Windows 10 nem sempre é direto e imediato quando a Microsoft o lança. Este bloqueio muitas vezes surge de problemas que a gigante do software vai identificando e que precisa de resolver entretanto.

Se até agora este bloqueio não era mostrado aos utilizadores, a Microsoft resolveu mudar este comportamento. Agora, e com a atualização de maio do Windows 10, surge uma mensagem em explicita a dar ao utilizador conhecimento de problemas.

Problemas de uma atualização vão ser mostrados

É normal existirem problemas numa atualização do Windows 10. Há demasiados componentes de software em jogo e muitas vezes os drivers e igualmente as apps de segurança estão ainda longe de se terem adaptado para as mudanças que chegaram ao sistema operativo.

Na atualização de maio este cenário está também presente e a Microsoft parece estar a tratar dele com a máxima brevidade. Depois de o abrir a todos os utilizadores, começou recentemente a limitar esta disponibilização, por problemas detetados.

Notificação para quem não pode atualizar Windows 10

Ao contrário do que fazia antes, em que simplesmente limitava essa instalação, a gigante do software começou agora a mudar o seu comportamento. Nesta versão, a Microsoft passou a apresentar uma notificação específica aos utilizadores.

Nesta mensagem, é explicado aos utilizadores que mesmo com a presença desta atualização do Windows, esta não poderá ser instalada no computador. Alega que o problema estará numa questão de compatibilidade e que posteriormente será alargada a todos.

Novidade da Microsoft para quem precisa de ajuda

A informação é muito mais clara que as apresentadas antes e ajuda os utilizadores a perceber porque não têm ainda a nova atualização do Windows 10. Assim, impedem também que seja descarregado um ISO e que seja feita a instalação manual, decerto com problemas.

Este é mais um passo importante da Microsoft para que os utilizadores possam ter acesso às novidades do Windows 10. Mesmo com problemas na atualização, estes ficam alertados para estas situações e podem esperar a resolução dos problemas.