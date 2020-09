Por muito que os utilizadores confiem na Google e na loja de apps do Android, os problemas de segurança estão sempre presentes. A procura por garantir a proteção dos utilizadores é grandes, mas o malware e os atacantes encontram sempre uma forma de entrar na loja.

Têm sido muitos os casos de apps maliciosas que atacam os utilizadores, descobertas sempre depois de estarem ativas. Surge agora um novo, que afeta 6 apps e que se dedicavam a roubar dinheiro aos utilizadores.

Novo malware está a atacar o Android

Infelizmente não é anormal a presença de malware na loja de apps do Android. A Google tem feito um esforço grande para aumentar a segurança desta loja e para detetar antecipadamente as apps que tentam enganar os utilizadores, mas nem sempre tem sucesso.

Agora foram encontradas mais 6 apps que se dedicavam a roubar dinheiro aos utilizadores que as instalavam. Para piorar a situação, estas usavam igualmente um conhecido malware chamado Joker (ou Bread), que no passado recente tinha já sido encontrado na Play Store.

O conhecido Joker volta a entrar nas apps

A forma de atuação do Joker é bem conhecida e subscreve os utilizadores em serviços de valor acrescentado. O seu propósito é que estes paguem contas avultadas sem saberem, recorrendo a pagamentos por SMS ou WAP, que estes nem sempre controlam de imediato.

As apps devem ser de imediato removidas, para que os utilizadores estejam protegidos e longe dos ataques do Joker e dos seus ataques. Estas apps são as seguintes:

Google tenta sem sucesso tratar do problema

As apps foram entretanto removidas da loja da Google e não podem por isso ser instaladas, ficando a a sua ação limitada. No entanto, os utilizadores devem igualmente avaliar os seus smartphones para garantir que estão protegidos.

Este é um problema que a Google tem tentado resolver no Android. Desde o início do ano foram já mais de 1700 as apps removidas e que tinham o Joker. A dificuldade de detetar estas apps está no facto destas não entrarem na loja do Android com o malware. Contudo, este é descarregado e instalado posteriormente com a utilização das apps.