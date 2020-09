O Facebook é um local onde deixamos muitas imagens e muitos vídeos que vamos criando ao longo do tempo. Estes estão armazenados ali e podem ser acedidos a qualquer momento, mas, na verdade, não parecem ser do utilizador.

Para dar acesso a estes conteúdos, o Facebook resolveu há algum tempo criar uma forma de os exportar. Com uma interface simples e direta, é muito intuitivo de usar e agora tem uma novidade. Para além do Google Photos, pode também ser usado para descarregar fotografias e vídeos para o Dropbox.

Novidades do Facebook para os utilizadores

Tal como outros serviços, o Facebook tem alterado a sua postura face aos utilizadores, a sua privacidade e os dados que estes acumularam. Continuam a fazer uso destes de forma clara, mas dá agora a possibilidade de os exportar, quer para consulta, quer para acesso offline.

Depois de ter criado uma ferramenta para exportar as fotografias e os vídeos para o Google Photos, deu-lhe agora uma novidade. Esta abre caminho a outras possibilidades, integrando-se com um dos mais conhecidos serviços cloud. Falamos naturalmente do Dropbox e das suas capacidades.

Exportar fotografias e vídeos para o Dropbox

Para iniciarem esta exportação devem abrir a app do Facebook e aceder ao seu menu (3 barras horizontais). Aqui dentro devem descer para o final, onde vão encontrar a opção Definições e privacidade. Expandam e escolham a opção Definições.

Novamente no final da área que abriram vão encontrar a opção Transfere uma cópia das tuas fotos ou vídeos. Devem selecioná-la para que acedam à área para exportar os conteúdos, como pretendido. É aqui e agora que é começado o processo de cópia das fotografias e vídeos.

Um processo simples

Comecem por escolher a opção Selecionar destino e indiquem agora o Dropbox. Podem também indicar se pretendem apenas as fotografias, os vídeos ou ambos. Ao avançarem será pedido que se autentiquem na conta do Dropbox e o processo decorre depois de forma automática e direta.

Se preferirem só precisam de aceder a este link e realizar os últimos passos, escolhendo o Dropbox como destino. Esta é mais uma adição importante do Facebook para os utilizadores, alargando o leque para mais serviços cloud.