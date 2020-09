A Microsoft está focada em melhorar o Windows 10 em várias áreas e dar-lhe uma integração única com outros sistemas, em especial com o Android. Esta aposta tem-se mostrado acertada e cada vez mais funcionalidades estão presentes nesta união.

Depois de vermos algumas novidades muito relevantes, no campo das apps e da sua utilização, há outra melhoria que agora foi anunciada. Esta vem melhorar ainda mais a integração entre o Windows 10 e o Android, dando ao utilizador o controlo sobre a informação apresentada.

Integração do Android agora está ainda melhor

O Android é uma das apostas grandes da Microsoft, mesmo não sendo um sistema seu e que posteriormente desenvolva. Tem nele um conjunto de apps e de serviços que trazem aos utilizadores toda a experiência a que estão habituados e que sempre usaram.

Uma das muitas funcionalidades que a app O seu Telemóvel oferece é um espelho de todas as notificações apresentadas no smartphone. Desta forma simples o utilizador não precisa de aceder a este para saber todas as interações que estão a fazer com ele.

Notificações do smartphone são personalizadas

Claro que estas são apresentadas no sistema de notificações do Windows 10, integrando-se ainda mais com este sistema e sendo algo natural para o utilizador. A grande novidade agora está na possibilidade destes alertas poderem ser configurados.

Presente na área de configuração está agora presente uma nova zona, dedicada à personalização das notificações. São 3 as opções presentes e permitem que estas sejam totalmente ocultadas, que sejam mostras apenas com o remetente ou mostrar com pré-visualizações.

Windows 10 vai mostrar todos estes alertas

Por agora esta novidade ainda não foi certamente disponibilizada para todos os utilizadores. Está ainda apenas acessível para os que estão no programa Insiders e que estão a avaliar esta aplicação e a sua integração com o Windows 10.

Depois da grande novidade apresentada aquando da apresentação do Samsung Galaxy Note 20, este é mais um passo importante. Todos os smartphone desta marca já podem entretanto correr apps diretamente e isto revela que em breve o smartphone poderá ser dispensado nestas alturas.