A atualização de maio do Windows 10 tem sido fértil em problemas para os utilizadores. A Microsoft tem tentado controlar os problemas, limitando a sua disponibilização, mas mesmo assim estas falhas insistem em aparecer e em fazer estragos em alguns utilizadores.

Com o tempo a gigante do software tem conseguido controlar as falhas existentes e assim dar aos utilizadores um sistema mais estável. A verdade é que os problemas parecem voltar e há um novo que está a afetar o acesso à Internet no Windows 10.

Um novo problema com o Windows 10

Os problemas que têm surgido com a atualização de maio de 2020 têm impedido a utilização deste sistema operativo sem problemas. Afetam várias áreas e vários componentes, causando problemas aos utilizadores e às funcionalidades que precisam de usar.

Uma nova falha está agora a ser relatada e a própria Microsoft já a reconheceu. Está localizada na ligação do Windows 10 à Internet e impede assim que as apps e os serviços tenham acesso para fora da máquina.

Falha diz que não há ligação à Internet

Aparentemente está a afetar as máquinas que têm um modem LTE presente e surge após estas serem hibernadas da forma normal. Ao acordarem, apresentam uma mensagem a indicar que não se conseguem ligar à Internet.

Na verdade, a falha está apenas no NCSI (Network Connectivity Status Indicator), que apresenta informação errada. A ligação à Internet existe e está funcional, mas apps como o OneNote ou os elementos do Office apresentam problemas por entenderem que não têm conetividade.

Atualizações da Microsoft são a causa

A solução por agora existe e deve ser aplicada de forma manual pelos utilizadores que tiverem o problema. Devem apenas colocar o Windows 10 em Modo de Voo e voltar depois a desativa reste modo. De seguida tudo deve voltar a funcionar normalmente.

Mesmo tempo reconhecido o problema, a Microsoft não estará a trabalhar já na sua resolução. Prometeu apenas para o final de setembro a chegada da necessária correção para o Windows 10 e para assim libertar este sistema deste problema.