A cada atualização do Windows 10 aparecem sempre vários erros e bugs associados. A Microsoft procura a todo o custo evitar estas situações prejudiciais para os utilizadores, mas aparentemente não consegue manter o seu sistema livre de problemas.

Uma situação destas voltou a acontecer agora e está a enganar os utilizadores. O Windows 10 alerta que não tem acesso à Internet mas na verdade esta está ativa e funcional. O problema é que alguams apps também estão convencidas que não têm rede.

Problemas de acesso à Internet no Windows 10

São já muitos os problemas que a Microsoft tem em mão para tratar. Estes impedem o correto funcionamento do Windows 10 e trazem aos utilizadores situações que impedem o correto funcionamento do sistema operativo, bloqueando até as suas máquinas ou algumas funções.

A mais recente volta a afetar a atualização de maio do Windows 10 e está a colocar em causa o acesso à Internet deste sistema. Desde que a versão 2004 foi instalada que estas queixas se têm acumulado e provado serem reais.

Microsoft reconheceu o problema dos utilizadores

Um conjunto alargado de utilizadores tem estado a reportar que desde a instalação da última grande atualização do Windows 10 que o sistema está a apresentar o ícone de alerta de falha de acesso à Internet. A ligação às redes WiFi e cabo é feita, mas o teste de acesso falha, segundo revelam.

Este problema parece ter sido reconhecido pela Microsoft e não tem o impacto esperado. Mesmo com essas mensagens, o acesso existe e funciona sem problemas. A situação incomoda é que algumas apps estão a reconhecer o problema e aparentemente não funcionam como seria esperado.

Já existe solução não oficial para esta situação

Uma solução foi apresentada e passa por alterar uma chave de registo. Devem aceder a “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet” e alterar o valor da chave “EnableActiveProbing” de 0 para 1.

Esta é mais uma questão que a Microsoft tem de resolver em breve. Esta falha de acesso à Internet no Windows 10, mesmo que falsa, está a trazer problemas para os utilizadores e para os seus computadores, que assim não funcionam corretamente.