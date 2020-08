COVID-19: que outros países têm apps de rastreamento de contactos?

Portugal acabou de receber a app STAYAWAY COVID. A aplicação móvel está disponível para Android e iOS. Ainda que as apps não sejam uma solução para a COVID-19, podem ajudar a controlar possíveis surtos.

Saiba que outros países têm aplicações já disponíveis ou em desenvolvimento.

COVID-19 – As aplicações e os receios

Vivemos em plena pandemia e ainda existem céticos que acreditam que tudo não passa de um esquema programado para tramar o mundo. Esquema ou não, é impossível ficar indiferente aos milhares de mortes diárias que ocorrem por causa da doença da COVID-19.

Não existem horários ou locais para a propagação e, qualquer restrição imposta chega para a minimizar o impacto. As aplicações móveis, apesar de muito contestadas, poderão ter um papel fundamental no controlo de surtos localizados em pequenas regiões.

Por cá, a app STAYAWAY COVID já está disponível e pode ser instalada em smartphones Android e iOS. Quem coloca a utilização da app em causa por conta da privacidade, saiba não existe nenhum registo de identificação de infetados ou de informações dos smartphones.

A app STAYAWAY COVID deteta a proximidade física entre smartphones e informa os utilizadores que estiveram no mesmo espaço de alguém infetado nos últimos 14 dias com o novo coronavírus.

O código da aplicação é público e está disponível no Github para quem o quiser analisar. O decreto-lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY COVID também pode ser obtido aqui.

Mas além de Portugal, que outros países têm disponíveis apps semelhantes para rastreamento de contactos à COVID-19?

Europa

Áustria – Stopp Corona – Android / iOS

– Android / iOS Bélgica – Em desenvolvimento

Croácia – Stop COVID-19 – Android

– Android República Checa – eRouška – em desenvolvimento

– em desenvolvimento Dinamarca – Smittestop – Android / iOS

– Android / iOS Estónia – Hoia – Android / iOS

– Android / iOS Finlandia- Koronavilkku – em desenvolvimento

– em desenvolvimento Gibraltar – Beat Covid Gibraltar – Android / iOS

– Android / iOS Irlanda – Covid Tracker – Android / iOS

– Android / iOS Itália – Immuni – Android / iOS

– Android / iOS Letónia – Apturi Covid Latvia – Android / iOS

– Android / iOS Malta – em desenvolvimento

Países Baixos – CoronaMelder – Android / iOS

– Android / iOS Irlanda do Norte – StopCOVID NI – Android

– Android Polónia – ProteGO Safe – Android / iOS

– Android / iOS Portugal – STAYAWAY COVID – Android / iOS

– Android / iOS Escócia – em desenvolvimento

Eslovénia – OstaniZdrav – Android

– Android Espanha – Radar COVID – Android / iOS

– Android / iOS Suíça – SwissCovid – Android / iOS

– Android / iOS Reino Unido – NHS COVID-19 – Android / iOS

América

Brasil – Coronavirus – SUS – Android / iOS

– Android / iOS Canadá – COVID Alert – Android / iOS

– Android / iOS Equador – ASI – Android / iOS

– Android / iOS México – COVID-19MX – Android / iOS

– Android / iOS Uruguai – Coronavirus UY – Android / iOS

– Android / iOS Estados Unidos da América:

Alabama – GuideSafe – Android / iOS

– Android / iOS

Arizona – Covid Watch – Android / iOS

– Android / iOS

Michigan – em desenvolvimento



Nevada – Covid Trace Nevada – Android / iOS

– Android / iOS

Nova Iorque – em desenvolvimento



Carolina do Norte – em desenvolvimento



Pensilvânia – em desenvolvimento



Dakota do Norte e Wyoming- Care19 Alert – Android / iOS

– Android / iOS

Carolina do Sul – em desenvolvimento



Virginia – COVIDWise – Android / iOS

África

Quénia – em desenvolvimento

África do Sul – COVIDConnect – Android

Ásia

Brunei – BruHealth – Android / iOS

– Android / iOS Japão – COCOA – COVID-19 Contact App – Android / iOS

– Android / iOS Cazaquistão – eGov bizbirgemiz – em desenvolvimento

– em desenvolvimento Filipinas – StaySafe PH – Android / iOS

– Android / iOS Arábia Saudita – Tabaud – Android / iOS

Oceânia