Lançamento de World of Warcraft: Shadowlands

Com um único e simples ato de destruição, Sylvanas Windrunner, abriu caminho para a vida após a morte.

Shadowlands é a nova expansão de World of Warcraft e chega já dia 27 de outubro de 2020.

Foi no evento da Gamescom 2020 em Colónia, Alemanha, que a Blizzard Entertainment anunciou que o global release da oitava expansão de World of Warcraft, Shadowlands, seria já no dia 27 de outubro!

Americas (PDT): October 26 th 4:00 PM

4:00 PM Europe (CET): October 27 th 12:00 AM

12:00 AM Taiwan (CST): October 27 th 7:00 AM

7:00 AM Korea (KST): October 27 th 8:00 AM

8:00 AM ANZ (AEST): October 27th 10:00 AM

Com Battle for Azeroth (BFA) praticamente terminado e com a data da nova expansão a aproximar-se a passos largos, estes são os últimos momentos para juntar à coleção alguns títulos, mounts e outro tipo de rewards que irão ser removidos ou simplesmente ficar mais difíceis de obter por falta de jogadores interessados nos mesmos.

Desta forma, antes de BFA sair de cena, irão haver 2 pontos distintos em que determinado conteúdo será removido do jogo. No pre-patch e no lançamento de Shadowlands, juntamente com as novas zonas e level cap.

Não existe data confirmada para o pre-patch mas tipicamente chega 1 mês antes da expansão o que ainda dá alguma margem de manobra para trabalhar no conteúdo de Battle for Azeroth que cada um considerar relevante.

Para os menos atentos, o fim de BFA culminou com o antigo Warchief da Horde, Sylvanas Windrunner, a enfrentar o lendário Lich King em Icecrown. Sylvanas venceu a batalha e estilhaçou a coroa de Lich King abrindo uma fenda no Mundo, um portal para Shadowlands. Um caminho para a vida após a morte. É neste reino de morte e decadência que teremos que escolher um de vários Covenants para fazer face a Sylvanas.

Covenants

Uma das grandes alterações que a nova expansão irá trazer é a adição de Covenants. Tal como referido na antevisão de Shadowlands, no afterlife de Warcraft, existem inúmeros reinos interligados, controlados por grupos poderosos:

Kyrian – Guardiões Angelicais;

Necrolords – Necromancers Undead;

Night Fae – Fadas em sintonia com a natureza;

Venthyr – Vampiros Góticos.

Estes grupos são denominados por Covenants. Cada um deles com o seu propósito e responsabilidade, desempenham papéis fundamentais no desenrolar do cenário após morte.

As almas que entram em Shadowlands, são julgadas por um “Arbiter” que as nomeia à responsabilidade de um Covenant. Na realm do Covenant selecionado, estas almas trabalham para ele, dão o seu Anima (essência mortal das almas) e tomam o seu lugar para a restante eternidade. As almas mais negras são então aprisionadas no “The Maw”. Trata-se assim de uma prisão para aqueles que não têm redenção.

Os jogadores podem escolher um Covenant para desbloquear diferentes habilidades, transmogs, mounts, entre outros.

Vale apena acrescentar, para aqueles que gostam do lore do jogo, que já está disponível uma nova curta animada que vale a pena espreitar. Shadowlands Afterlives: Bastion, é um clip de 7 minutos que explora o destino de Uther the Lightbringer quando passa para o afterlife e encontra Devos. Um Paragon de Bastion.

