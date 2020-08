Samsung estará a preparar carregador sem fios para até três dispositivos

O Wireless Charger Duo foi o primeiro carregador sem fios da Samsung, capaz de carregar mais do que um dispositivo em simultâneo, nomeadamente, um smartphone e um relógio. Este produto foi lançado em 2018 e teve, aparentemente, boa aceitação por parte dos utilizadores.

Ao que indicam os rumores, em breve poderá ser lançado um modelo renovado deste carregador, agora preparado para três equipamentos.

Atualmente, as marcas apostam na oferta de produtos que carregam sem fios. Apesar de alguma perda de energia associada, há uma enorme praticidade de chegar e pousar o smartphone, o relógio ou os auscultadores numa superfície e deixar que carregue.

Considerando este trio de gadgets, a Samsung estará a preparar-se para lançar um carregador com possibilidade que os carregar aos três em simultâneo.

A informação foi, portanto, avançada pelo conhecido leaker Evan Blass.

O novo carregador Samsung Wireless Charger Pad Trio

O nome avançado para este carregador é de Samsung Wireless Charger Pad Trio. Virá, assim, equipado com uma porta USB-C e, provavelmente, deverá ser fornecido com um cabo de carregamento rápido e um adaptador de alimentação USB-C.

Em termos de potência de carregamento, o que se espera é que seja de 15W. Além da versão preta, poderá ainda ser disponibilizado em branco.

Semelhante a esta proposta, poderá estar também para chegar ao mercado o AirPower da Apple, numa versão menos ambiciosa do que aquela que foi apresentada há já dois anos e que nunca viu a luz do dia.

Chega já em setembro?

Não se sabem datas de lançamento, mas há a possibilidade que o novo carregar seja lançado a 1 de setembro. De relembrar que a Samsung tem reservado esse dia para a segunda parte do seu evento Unpacked, onde irá apresentar o Samsung Galaxy Z Fold2. Este novo smartphone é a versão melhorada do seu smartphone dobrável que terá ecrãs maiores, com vidros de maior qualidade e um design aprimorado.