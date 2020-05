5 novidades que nos fazem ansiar por World of Warcraft: Shadowlands

O flagship da Blizzard, World of Warcraft, fez 15 anos, mas não dá sinais de estar a abrandar. Este ano, a nova expansão Shadowlands levará os jogadores para um reino de morte e decadência onde terão que escolher um de vários Covenants para fazer face a Sylvanas.

A expectativa está muito alta e há, pelo menos, 5 novidades que farão dele um jogo incrível!

O último patch para a sétima expansão de World of Warcraft, Battle For Azeroth (BFA), foi lançado há alguns meses e, enquanto há quem ainda esteja a derrubar N’Zoth, o BFA está praticamente terminado. Claro, ainda há muito o que fazer, mas não haverá novos lançamentos de conteúdo até obtermos a tão esperada nova expansão: Shadowlands! Até lá, o tempo poderá ser aplicado a farmar World of Warcraft Gold, mounts, achievements, PvP, subir alts ou até mesmo rever passagens antigas. World of Warcraft nunca foi um jogo onde faltassem coisas para fazer.

Como em qualquer expansão, Shadowlands irá implementar alterações aos sistemas e modelos de progressão atuais que suportam o jogo. O jogadores poder-se-ão aventurar nas terras dos mortos e explorar a vida após a morte.

De referir que haverá um level squish grande, com o limite de nível sendo então reduzido de 120 para 60. Além da arte conceptual e de alguns recursos principais, têm vindo a ser desvendados detalhes adicionais… e enquanto não surge mais informação, há muito espaço para especular e discutir o que achamos que tornará esta expansão impressionante.

1. Habilidades de classe

As specs passaram por várias mudanças ao longo da história do WoW. As classes receberam habilidades numa expansão e perderam-nas noutra, voltando a recuperá-las mais tarde. Em Shadowlands, a Blizzard anunciou muitas alterações nas habilidades de classe. Se for efetuado de forma eficaz, a comunidade acredita que será um grande passo na direção certa. Os jogadores querem sentir-se apegados à classe. Todas as classes devem ter habilidades únicas que as definam de forma que seja possível que todas ofereçam algo único nos grupos e conteúdos a que se propõem.

A Blizzard também está a trazer conjuntos de camadas de classe que terão um enorme impacto na criação de habilidades de classe.

2. Covenants

No afterlife de Warcraft, existem inúmeros reinos interligados, controlados por grupos poderosos: Kyrian, Necrolords, Night Fae e Venthyr.

Estes grupos são denominados por Covenants. Cada um deles com o seu propósito e responsabilidade, desempenham papéis fundamentais no desenrolar do cenário após morte.

As almas que entram em Shadowlands, são julgadas por um “Arbiter” que as nomeia à responsabilidade de um Covenant. Na realm do Covenant selecionado, estas almas trabalham para ele, dão o seu Anima (essência mortal das almas) e tomam o seu lugar para a restante eternidade. As almas mais negras são então aprisionadas no “The Maw”. Trata-se assim de uma prisão para aqueles que não têm redenção.

Lore à parte, os jogadores podem escolher um Covenant para desbloquear diferentes habilidades, transmogs, mounts, entre outros. Existe uma preocupação grande em balancear corretamente estas habilidades de forma a que o jogador possa escolher o que preferir e não o que é melhor. Se a diferença entre as skills for residual o suficiente, poderemos então escolher por gosto e não por performance.

3. Crafting

Gostaríamos de ver grandes mudanças no sistema de crafting no WoW moderno. A Blizzard já deu a conhecer que haverão alterações no crafting, mas não está claro exatamente quais alterações serão feitas. Em expansões mais antigas, o crafintg era essencial para obter itens necessários para o personagem progredir. Salvo algumas exceções, as profissões estão algo obsoletas. Seria ótimo ver as profissões como algo verdadeiramente integrante do jogo novamente!

4. Equipamento PvP

Muito se criticou a decisão de remover os vendors de PvP. Em Shadowlands, voltam os tiers e vendors de PvP, o que para a comunidade é sem dúvida uma vitória. Nesse sentido, poder controlar quando e qual peça adquirimos é, de facto, um ponto positivo.

5. Level squish imersivo

Há outra mudança importante no leveling em Shadowlands. Os jogadores poderão escolher uma expansão para progredir entre o nível 1-50. Isso significa que pode subir de 1 a 50 nas zonas The Wrath of the Lich King (normalmente de 70 a 80), se desejar. Com o xp boost (100%) atualmente a rolar até ao pre-patch de Shadowlands, a nossa noção da velocidade de leveling poderá ser significativamente afetada. Contudo, a Blizzard já anunciou que o leveling será bastante mais rápido que o habitual.

É claro que muitas mais novidades são desejáveis em Shadowlands, mas para já parece um bom começo. O que mais esperam da nova expansão?

Artigo elaborado com a colaboração de Rui Gonçalves