Conheça 5 aplicações para organizar as suas receitas

Se é daquelas pessoas que está constantemente à procura de novas receitas e a anotar as que vai encontrando em papéis ou cadernos aleatórios, temos algumas aplicações para solucionar esse problema.

Estas 5 aplicações permitir-lhe-ão compilar pratos de doces e salgados, bem como aceder-lhes através do smartphone (Android e iOS), de forma fácil e prática.

Se tem o hábito de anotar as receitas que encontra, para mais tarde replicar, em papéis soltos que eventualmente acaba por esquecer, conheça estas 5 aplicações que permitir-lhe-ão aceder a todos os pratos que a elas quiser adicionar, em qualquer altura.

1 - Paprika Recipe Manager

Uma vez instalada a aplicação, deparar-se-á com o botão “Pesquisar receitas”. Clicando aí, será direcionado para um navegador dentro da aplicação e, através dele, poderá pesquisar as receitas que quiser. Se lhe agradar, poderá ainda guardá-las na Paprika, estando disponíveis para serem, posteriormente, editadas.

Caso queira guardar as suas próprias receitas, poderá adicioná-las, bastando para isso clicar no botão +, na barra superior da aplicação. Dessa forma, poderá nomear a receita, adicionar fotografias, adicioná-la a uma categoria criada por si, enumerar os ingredientes e descrever o processo de preparação. Mais do que isso, poderá incluir notas que considere pertinentes, bem como a informação nutricional do prato.

Além de funcionar como arquivo de receitas, a Paprika dá-lhe ferramentas para planear refeições, menus, criar listas de compras e converter medidas.

Se tiver a aplicação instalada em vários dipositivos, esta sincronizará todos os dados, bem como as receitas que tiver guardado.

Disponível para Android e iOS.

2 – BigOven

Com esta aplicação, poderá registar e guardar as suas próprias receitas (My Recipes), bem como recolher ideias de outras apresentadas no ecrã principal (Get Ideas).

Por outro lado, se quiser algum prato em específico, para o qual ainda não tem a receita, poderá procurar opções através da pesquisa, no canto inferior direito do ecrã. Aí, além de poder procurar aquilo que pretende, poderá direcionar-se para categorias, como entradas, pão, pequeno-almoço, saladas, sopas, molhos, sobremesas, entre outras.

Mais do que isso, caso tenha restos que pretende utilizar num prato, pode informar a aplicação e, com os dados que apresentar, ela vai mostrar-lhe receitas que incluam os alimentos que tiver por casa.

Assim como a Paprika, a BigOven também permite a criação de uma lista de compras, bem como o planeamento das refeições por dias da semana. Além disso, poderá seguir contas de amigos que utilizem a aplicação, por forma a recolher ideias e disponibilizar as suas.

Disponível para Android e iOS.

3 – Yummly

Com um aspeto mais sóbrio e clean, a Yummly facilita a procura de receitas. Além de permitir que pesquise pratos específicos, permite que fotografe ingredientes e, através da imagem, sugere receitas que incluam o alimento mostrado.

Assim como as anteriores, a Yummly possibilita a elaboração de uma lista de compras, bem como o planeamento das refeições.

Embora seja útil na versão gratuita, se optar por fazer o upgrade para a versão Pro, a Yummly abrir-lhe-á infinitas possibilidades, incluindo a sugestão de receitas tradicionais de todo o mundo.

Disponível para Android e iOS.

4 – Cookmate

Anteriormente apelidado de My CookBook, este companheiro da cozinha oferece a possibilidade de inserir as suas próprias receitas, mas permite-lhe também pesquisar novas, bem como guardá-las diretamente na aplicação.

Além disso, conseguirá criar uma lista de compras, com base nos ingredientes pedidos pelas receitas, e fazer um planeamento de refeições.

Elaborando uma receita dentro da aplicação, poderá nomeá-la, inserir fotografias, adicioná-la a uma categoria, enumerar os ingredientes, descrever o processo de preparação, e inserir as informações nutricionais.

Mais uma vez, se optar pela versão paga da Cookmate terá mais ferramentas à sua disposição.

Disponível para Android.

5 – Whisk

Assim que abrir a aplicação, deparar-se-á com as receitas selecionadas a partir das suas preferências (selecionadas no momento do registo). Na barra inferior encontrará as receitas que for guardando, bem como aquelas que for adicionando, anotadas por si.

Além de oferecer a possibilidade de encontrar amigos que também usem a aplicação, a Whisk permite que planeie as suas refeições, bem como elabore a sua lista de compras dentro da própria aplicação.

Adicionando a extensão da aplicação ao Chrome, poderá guardar diretamente as receitas que procurar na Internet e pretender arquivar na aplicação.

Disponível para Android e iOS.

As aplicações que lhe mostramos são, efetivamente, semelhantes entre si, salvo raras especificidades. Portanto, cabe-lhe a si escolher, de entre as opções, aquela que melhor se adequa à sua necessidade, bem como a que mais lhe agrada em termos de oferta.

