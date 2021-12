Gusto: Procura um moinho elétrico pequeno, bom e barato?

A evolução dos objetos de auxílio de cozinha tem sido interessante. Se antes ter um equipamento com tecnologia na cozinha era algo às vezes dispendioso, hoje em dia há todo o tipo de equipamentos.

O equipamento que apresentamos hoje tem sido um sucesso de vendas! Vamos conhecer o moinho elétrico Gusto.

Moinho elétrico Gusto da Prozis: Tudo conforme quer...

Gosta de cozinhar? Gosta da quantidade certa do seu tempero favorito, sem perder muito tempo? Pois bem, o equipamento que hoje apresentamos vai ajudar nessa questão.

Chama-se Gusto e é um pequeno moinho elétrico da Prozis que permite ao definir a espessura que prefere e enriquecer rapidamente os seus cozinhados ou aquele ingrediente especial com a especiaria que adora.

Principais características do moinho elétrico Gusto da Prozis

Moagem ajustável (fino e grosso)

Luz integrada (Para um tempero preciso)

Reservatório transparente (Mostra quão cheio está)

Design ergonómico (Para agarrar facilmente9

No que diz respeito às Especificações Técnicas, este moinho tem:

Alimentação: 6 x 1,5 V (pilhas AAA não incluídas)

6 x 1,5 V (pilhas AAA não incluídas) Capacidade: 60 mL

Dimensões: 53 (C) X 53 (L) X 205 (A) mm

Peso: 244 g

Este é sem dúvida um objeto interessante para a sua cozinha com um preço muito atrativo.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este moinho elétrico com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além do desconto de 10%, há também uma oferta para quem comprar mais de 35 euros.