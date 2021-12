WhatsApp volta a trazer novidades para a interface das suas apps móveis

O WhatsApp tem-se focado em trazer novidades para o seu serviço de mensagens e para a interface das apps móveis. Estas procuram dar aos utilizadores uma maior privacidade, ao mesmo tempo que garantem uma utilização mais simples e mais prática.

Claro que não tem descurado a melhoria da sua interface, para assim dar continuidade ao que tem vindo a trazer ao longo dos anos. Isso pode ser agora visto novamente, com duas melhorias que estão a ser testadas para surgirem mais tarde.

Os últimos meses mostraram que o WhatsApp está a renovar o seu serviço, trazendo para os utilizadores novidades. Estas são avaliadas de forma gradual para garantir que estão livres de problemas e que podem ser usadas por todos. Assim, e nesta linha, surgem agora duas novidades nas apps móveis.

As chamadas do WhatsApp têm uma nova cara

A primeira novidade está numa das funcionalidades mais interessantes e mais usadas do WhatsApp. Falamos das chamadas de voz, que têm aumentado com o crescimento deste serviço. Os utilizadores cada vez mais optam por esta funcionalidade para comunicarem, usando as apps móveis.

O que foi descoberto na versão de testes do iOS é um arrumar de todos os elementos presentes. Com esta nova interface, tudo fica mais moderno e mais compacto, com uma nova organização do espaço disponível. Esta será particularmente útil nas chamadas de voz em grupo.

Lembrar a privacidade usada nas apps móveis

A segunda novidade do WhatsApp, também ainda em testes, quer lembrar aos utilizadores que este serviço usa cifra em toda a comunicação das mensagens. Assim, e caso se aplique, os utilizadores ficam com a garantia de que as suas comunicações estão seguras e privadas.

Naturalmente que esta novidade não trará nada de novo para o serviço ou para as apps móveis, mas garantem ao utilizador a segurança de estar num ambiente mais seguro e onde as suas conversas não podem ser ligas, nem mesmo pelo WhatApp ou mela Meta.

Estas novidades vão ser testadas e espera-se que cheguem muito em breve aos utilizadores. Foram detetas agora na versão iOS, mas espera-se que cheguem também ao Android, cobrindo assim todas as apps móveis.