Problemas a carregar o Apple Watch? A culpa parece ser do watchOS 8.3

A relação da Apple com os acessórios não oficiais nunca foi pacifica e parece ter tomado uma nova posição com o Apple Watch. A marca nunca foi apologista da sua utilização e quer que os seus utilizadores usem apenas propostas oficiais.

Com queixas crescentes, parece existir um novo problema com o relógio da marca. Estes deixaram de carregar em algumas propostas de outros fabricantes, sendo o dedo apontado à mais recente atualização, o watchOS 8.3.

O Apple Watch deixou de carregar

Foi há poucos dias que a Apple lançou o watchOS 8.3. Este chegou com o lançamento do iOS 15.2, trazendo algumas novidades, nomeadamente associadas à AirTags. Esta foi também que trazia correções para algumas correções e problemas e aparentemente acabou por trazer um novo.

Os relatos estão a acumular-se no Reddit e outras redes socais, com os utilizadores a reportarem o mesmo problema. Ao usarem bases de carregamento não oficiais o Apple Watch ou não carrega ou interrompe o carregamento ao fim de alguns minutos.

A culpa parece estar no watchOS 8.3

Do que é revelado, não existe um padrão e nem um lote de marcas afetadas por este problema nos carregadores do Apple Watch. Marca conceituadas e com provas dadas estão a apresentar o problema. Testes realizados apontam mesmo para este elemento, deixado de fora carregadores e cabos.

O único elemento que é associado a este problema é mesmo a presença do novo watchOS 8.3. Após a sua instalação o problema surge, tendo o Apple Watch deixado de carregar de todo. Apenas com o carregador oficial o relógio da Apple volta a carregar.

A Apple ainda não deu qualquer sinal

Por agora ainda não existe uma solução para este problema do watchOS 8.3 e do Apple Watch. Alguns utilizadores propõem que seja reiniciado e até restaurado o relógio, mas muitos reportam que mesmo com estes passos o problema persiste e não desaparece.

Como é normal nestas situações, a Apple remeteu-se ao silêncio e ainda não reconheceu o problema. Provavelmente estará já a tratar da sua correção, sendo esperado que uma atualização faça desaparecer esta falha e volte a ser possível carregar com qualquer proposta de qualquer marca.