Huawei P50 Pocket: dobrável já ultrapassa um milhão de reservas

Recentemente surgiu um novo nome no catálogo de smartphones da Huawei. O Huawei P50 Pocket é o novo telefone dobrável da marca chinesa que foi lançado nesta quinta-feira, 23 de dezembro.

E de acordo com as informações reveladas, o P50 Pocket está a ser um sucesso pois já ultrapassou um milhão de reservas. Estas são assim boas notícias para a empresa que tem sido fortemente barrada pelos Estados Unidos, o que condicionou significativamente o crescimento do seu negócio, especialmente no desenvolvimento de equipamentos.

Mais de um milhão de reservas feitas do Huawei P50 Pocket

Depois das especulações, chegou finalmente ao mercado o novo smartphone dobrável da Huawei. O P50 Pocket é a mais recente tentativa da marca para voltar a ter algum espaço de destaque neste segmento, uma vez que se vê impedida de negociar e recorrer a empresas e fabricantes com alguma ligação aos EUA, onde está banida.

Mas com o Huawei P50 Pocket lançado, podemos comprovar que o interesse dos consumidores pelos seus produtos ainda é significativo. O telefone dobrável está à venda por 8.988 yuans, cerca de 1.245 euros numa conversão à taxa atual, e as reservas já estão disponíveis. E de acordo com as informações, na plataforma JD a quantidade de reservas do equipamento já ultrapassou as 120 mil. Na plataforma Tmall são mais de 90 mil e na Huawei Mall o número de reservas ultrapassa 970 mil. Assim, o número de reservas já é mais de um milhão e não para de aumentar.

O Huawei P50 Pocket é um dobrável bastante fino e elegante, contando com uma espessura de 7,2 mm desdobrado e 15,2 mm quando está dobrado em concha. Conta com um ecrã de 6,9 polegadas, uma bateria de 4.000 mAh e suporte a carregamento rápido de 40W. Traz o processador Snapdragon 888 da Qualcomm e está disponível em apenas duas cores, um tom claro dourado e outro escuro.