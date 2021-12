Tronsmart lança campanha de fim de ano com descontos e algumas ofertas especiais

Se muitos já têm os presentes de natal todos escolhidos e embrulhados, há muita gente que não está sequer preocupada com isso... Seja qual for a sua circunstância, se procura um bom equipamento de som, sejam uns earbuds ou uma coluna Bluetooth, a Tronsmart preparou uma promoção especial de fim de ano com descontos em vários produtos e ainda com ofertas especiais.

Venha conhecer algumas propostas.

Tronsmart Onyx Prime - TWS Dual Drive

O primeiro destaque vai para os recém-lançados Tronsmart Onyx Prime. Estes são os primeiros earbuds do mercado com tecnologia híbrida dual-drive. Incluem o processador Qualcomm QCC3040 e suportam descodificação de áudio adaptativo aptX.

Estão equipados com Bluetooth 5.2 suportando tecnologia de emparelhamento TWS. Para chamadas contam com redução de ruído. A autonomia anunciada é de 40 horas de reprodução já considerando o carregamento com a caixa. Os earbuds têm autonomia para 7 horas.

Os earbuds Tronsmart Onyx Prime TWS Dual Drive estão disponíveis com desconto de 30% a partir da Amazon.es, ficando a um preço final de 42,69€.

Tronsmart Onyx Prime

Tronsmart Studio

A coluna Bluetooth Tronsmart Studio integra tecnologias como SoundPulse e TuneConn. Por exemplo, esta última garante que o áudio possa ser sincronizado em mais de 100 altifalantes! Esta é a primeira coluna da marca a estrear tal tecnologia.

Trata-se de um produto com design robusto, com chassis em alumínio endurecido e o seu tamanho compacto garante graves profundos, com quatro radiadores passivos, dois tweeters e um woofer. Um radiador passivo trata-se de segundo woofer desacoplado da estrutura (sem amplificação) e que vibra com a força interna do ar.

A bateria da Tronsmart Studio garante uma autonomia até 15 horas de reprodução de música ininterrupta, com volume a 50% (segundo os testes feitos pela fabricante).

Suporta ainda controlo de áudio personalizado via app e até controlo de dispositivos via assistentes virtuais.

A coluna bluetooth Tronsmart Studio está disponível por apenas 48,94€ (Geekbuying), um preço com desconto de cerca de 30% face ao preço normal. O envio é rápido e gratuito a partir de Espanha.

Tronsmart Studio

Tronsmart Splash 1

A Tronsmart Splash 1 é uma pequena coluna portátil com certificado IPX7, ou seja, resistente a água, tal como o nome sugere. Na zona inferior existe um LED que varia de cor com a batida da música.

Tem Bluetooth 5.0 podendo ser ligada a outra coluna para reprodução de som em stereo, com TWS. Oferece uma potência máxima de 15W. A sua bateria de 2200 mAh garante reprodução de música por 24 horas.

A mini coluna portátil Tronsmart Splash 1 está disponível por cerca de 22€ (Geekbuying), um desconto 20% face ao preço normal. Também neste caso, o envio é rápido e gratuito feito a partir de Espanha.

Tronsmart Splash 1

Pode ainda habilitar-se a ganhar uma caixa presente surpresa, que inclui dispositivos como coluna bluetooth, earbuds e gaming headset.