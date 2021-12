5 Apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Aplicações para smartphone ou tablet Android

Colorize por Photomyne

Tem fotos antigas, dos seus avós ou dos seus pais, fotos de infância, às quais gostaria de dar um novo toque de cor? Existem várias apps para Android capazes de o fazer e a Colorize por Photomyne é uma das opções.

Basta adicionar a foto através da galeria ou de uma captação no momento e depois escolher um dos filtros para aplicar a cor. No fim, está pronta a guardar ou partilhar com o mundo.

Clementine

Clementine é uma app de saúde e bem-estar especialmente pensado nas mulheres. É utilizada uma combinação de auto-hipnose, treinos e mantras superpoderosos para ajudar a bloquear todo o ruído e pressão do mundo ao redor.

O objetivo é ajudar a pessoa a sentir-se mais calma, confiante, com mais energia e mais produtiva.

BoldVoice

Para quem já domina a língua inglesa, mas a pronúncia não está ao nível das suas exigências, a BoldVoice vai dar uma ajuda. A app vai ouvi-lo e vai corrigi-lo, dando dicas para melhorar a forma como se expressa.

Conta com vídeos dos melhores treinadores de sotaque de Hollywood, mais do que habituados a este tipo de trabalho.

Homepage: BoldVoice

Preço: Gratuito

Rabit: Hábitos & Metas à risca

Pode achar que já vai tarde no ano para começar a mudar hábitos, mas nada disso! Este é o momento para se tornar uma pessoa mais organizada, com objetivos concretos. As aplicações podem dar uma ajuda neste processo.

Comece com pequenas alterações na sua vida, para que 2022 seja um ano de sucessos pessoais.

Meu Diário - Diário, Diário Pessoal Com Cadeado

Neste processo de mudanças de hábitos, escrever pensamentos poderá ser também uma ajuda. Poderá ainda gravar áudios e adicionar imagens, ou simplesmente deixar algumas notas.

Neste diário, há ainda uma proteção adicional, com bloqueio por PIN ou impressão digital.