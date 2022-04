Twitter vai banir publicidade que contradiga as alterações climáticas

Já aqui vimos várias vezes que as redes sociais reúnem muita gente e, por essa razão, nem tudo o que vemos por lá é legítimo. Em mais uma esforço para tornar a sua plataforma melhor, o Twitter vai começar a banir publicidade que contradiga a ciência sobre as alterações climáticas.

Contudo, não revelou que impacto é que esta decisão terá nas receitas da plataforma.

Conforme noticiado pelo The Guardian, o Twitter deixará de permitir, na sua plataforma, publicidade que contradiga ou negue o consenso o científico relativamente às alterações climáticas. Esta decisão surge depois de a Google e a Meta aprovarem uma política semelhante. Afinal, em outubro, a Google começou a proibir conteúdos que "contradizem um consenso científico bem estabelecido em torno da existência e das causas das mudanças climáticas".

Os anúncios não devem prejudicar conversas importantes sobre a crise climática.

Disse o Twitter, numa declaração que descreve a nova política, acrescentando que o negacionismo climático não pode ter espaço na rede social.

A par da novidade, e de acordo com o Associated Press, o Twitter revelou que irá, nos próximos meses, explicar como planeia garantir um “contexto fiável e autoritário às discussões sobre o clima” com as quais os seus utilizadores estão em contacto.

Este anúncio do Twitter surge um pouco antes de a União Europeia aprovar uma nova lei, que obriga as empresas de tecnologia a estreitar as suas políticas, bem como a garantir os meios necessários, por forma a controlar o discurso de ódio, desinformação e outros conteúdos prejudiciais.

