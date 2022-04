Como é que as Redes Sociais ganham dinheiro?

Já alguma vez se perguntou como é que as empresas de redes sociais ganham dinheiro? Por exemplo, o Facebook, Twitter, e Reddit deixam-no inscrever-se e utilizar os seus sites gratuitamente - o que já milhões de utilizadores fizeram. Mas então como é que estas plataformas geram rendimentos e se mantêm vivas?

Descubra hoje como é que estas grandes empresas de redes sociais conseguem ganhar tanto dinheiro.

A maioria das redes sociais ganha dinheiro através da publicidade que lhes é feita. Mas existem outros métodos, como a angariação de fundos ou esquemas de adesão premium. Deixamos neste artigo todas elas:

1. Dados dos utilizadores das redes sociais

Uma grande fonte de rendimento das redes sociais é através da recolha e venda de dados dos utilizadores. É importante compreender o que isto significa. O Facebook, Twitter, Instagram, e outras redes não estão a vender informação como o seu número de telemóvel, e-mail, ou outros dados privados a empresas.

Contudo, o que muitos deles vendem é um padrão de utilização anónimo. Por exemplo, o Twitter vende acesso avançado à sua API, que as empresas podem utilizar para ver todos os tweets e filtrá-los. Isto representa cerca de 11% das receitas do Twitter.

Outro exemplo é o Facebook, que tem estado frequentemente sob os holofotes devido a alguns escândalos. Apesar do tumulto, o Facebook não está a dar intencionalmente os seus dados a outras empresas - quer mantê-los para si próprio. Contudo, o Facebook monitoriza a sua utilização, tal como as páginas de que gosta, e usa isto para o colocar numa categoria, de modo a que os anunciantes possam pagar para chegar a si.

2. Diversificação das redes sociais

Uma vez que uma rede social cresce suficientemente, pode diversificar-se. Para aqueles com capital suficiente, comprar outras empresas é uma forma rápida de o fazer.

É por isso que a Meta é proprietária do Facebook, WhatsApp, Instagram, e Oculus. É também por isso que o Twitter adquiriu empresas como a Gnip, MoPub, e Periscope. Não só obtêm as tecnologias e os dados dos utilizadores que estas empresas possuem, como também podem utilizá-los como fonte adicional de receitas para financiar a sua rede social.

3. Publicidade

A maior forma de as redes sociais ganharem dinheiro é através da publicidade. Há uma razão pela qual as apps são concebidas para serem viciantes. Quanto mais se olha, a mais publicidade se está exposto.

Vai vê-la onde quer que vá. Mensagens promocionais na página principal do Reddit, vídeos nas histórias do Instagram, tweets patrocinados na timeline do Twitter, e assim por diante.

Considere que só o Facebook tem 2,9 mil milhões de utilizadores mensais ativos. São muitos olhos prontos a serem expostos aos produtos que as empresas querem que compre.

As redes sociais cobram dinheiro às empresas para que estas possam colocar anúncios no seu site. O custo exato disso depende de muitos fatores. Por exemplo, as empresas podem pagar mais para que o seu anúncio seja visto por mais pessoas ou promovido durante um período de tempo mais longo.

A publicidade é uma linha ténue a pisar. Se as empresas das redes sociais inundarem os seus sites com demasiados anúncios, os utilizadores fartar-se-ão ou utilizarão ad blockers.

4. Membros das redes sociais Premium

Normalmente, as redes sociais permitem-lhe criar e utilizar a sua conta gratuitamente. No entanto, algumas delas bloqueiam funcionalidades adicionais, na esperança de que os utilizadores paguem por estas afiliações premium.

Um exemplo é a subscrição Premium do Reddit, que lhe dá uma experiência sem anúncios, acesso a um subreddit exclusivo, e muito mais. Outro exemplo é o LinkedIn Premium que dá acesso a cursos de aprendizagem, maior perceção sobre quem está a ver o seu perfil, e muito mais.

A maioria dos utilizadores não paga por estas funcionalidades, o que é uma das razões pelas quais a conta "normal" é gratuita. No entanto, graças às pessoas que estão dispostas a pagar, geram-se uns bons rendimentos para as redes sociais.

5. Capital de risco

A capital de risco é uma forma de financiamento privado e é como muitas empresas de redes sociais conseguem lançar o seu projeto. A capital de risco é quando um investidor acredita que um negócio em fase de arranque tem potencial.

Depois, investem dinheiro (ou por vezes o seu tempo e experiência), geralmente em troca de uma parte do negócio. Quanto maior for a sua participação no negócio, mais influência têm sobre as suas decisões. A esperança para os investidores é que ganhem o seu dinheiro de volta e ainda mais quando o negócio for maior e se tornar rentável.

Sites como o Facebook e o Twitter receberam centenas de milhões de dólares em capital de risco. Hoje em dia, podemos dizer que esses investidores fizeram escolhas inteligentes, mas o capital de risco é um jogo arriscado e os investimentos nem sempre compensam.

6. Taxas de Transação

Algumas redes sociais oferecem serviços a outras pessoas para vender ou angariar dinheiro através delas. A rede social cobra uma taxa de transação por isto.

Por exemplo, no Facebook é possível angariar dinheiro para a caridade. O Facebook costumava cobrar uma taxa de transação, mas já não o faz. No entanto, ainda cobra por angariações de fundos pessoais, que afirma ser para "cobrir o processamento de pagamentos" e "impostos".

