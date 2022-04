Loot River, uma proposta diferente mas interessante

Eis uma proposta bastante diferente daquela a que estamos habituados e que mistura dois estilos de jogo completamente diferentes: Loot River.

Com uma jogabilidade diferente do tipo de "Dark Souls se junta a Tetris", Loot River é um jogo que promete.

Em desenvolvimento pelos estúdios eslovacos straka.studio e com o apoio de SUPERHOT PRESENTS, Loot River não poderia ser um jogo mais peculiar.

Acima de tudo pois, como podem ver pelas imagens abaixo indicadas, é um Roguelike que se mistura com mecânicas semelhantes às do "velhinho" Tetris, criando assim uma jogabilidade curiosa que pode bem resultar. Como indicam os produtores do jogo é um titulo que resulta de quando "Dark Souls se junta a Tetris".

Atraídos por uma Antiga Relíquia, inúmeros nómadas errantes ficaram prisioneiros dum ciclo perpétuo de vida e morte. Perdendo a sua sanidade enquanto vagueiam por realidades paralelas, vão-se devorando uns aos outros e absorvendo assim o conhecimento dos caídos em combate.

Não há duas jornadas iguais, pois inúmeras almas perdidas flutuam pelo Loot River e cabe ao jogador descobrir o caminho para a salvação.

Em Loot River, os jogadores terão ao seu dispor um poder especial, que lhes é fornecido por uma Relíquia mística e antiga. Esse poder permite mover o chão sob a forma de peças (semelhantes às de Tetris), criando assim novos caminhos e atalhos para avançar.

Num ambiente desolado e marcado pela destruição, o jogador move esses blocos de Tetris combinando-os com o resto do cenário, permitindo-lhe dessa forma resolver puzzles espaciais e usá-los mesmo em mecânicas de combate.

Á medida que os jogadores se vão enveredando pelas inúmeras catacumbas que Loot River apresenta, irão deparar-se com diversos inimigos, viajantes perdidos e bosses épicos com os quais terá de saber lidar.

Com a aquisição de novas armas, equipamentos e conhecimento o jogador poderá adquirir novos poderes para lutar contra os inimigos que o esperam, mas também de desbloquear upgrades permanentes para cada sessão.

O vídeo que mostramos de seguida, revela um pouco das armas e do Loot que iremos encontrar em Loot River, enquanto explorarmos os labirintos gerados dinamicamente pelo jogo. Através do trailer podemos ainda ter uma noção da forma como podemos combinar essas armas, com as mecânicas 'Tetris" de mover o chão para criar jogadas poderosas.

Loot River será lançado ainda este ano, para Xbox Series X, Xbox One e PC.