Apple está a expandir a funcionalidade de Segurança de comunicação de Mensagens

No verão do ano passado, a Apple revelou um conjunto de medidas destinadas a proteger as crianças. Apesar de estar apenas disponível nos Estados Unidos, inicialmente, agora, a gigante está a expandir a funcionalidade Segurança na comunicação de Mensagens.

Este recurso deteta e bloqueia imagens explícitas recebidas em conversas de crianças menores de 13 anos.

A novidade foi adiantada pelo The Guardian que anunciou que a Apple estaria a expandir a sua funcionalidade de Segurança na comunicação de Mensagens para o Reino Unido. Além deste, também o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália receberão o recurso.

A Segurança de comunicação de Mensagens da Apple foi introduzida na atualização iOS 15.2, em dezembro. No entanto, estava limitada aos Estados Unidos da América. Até agora.

A funcionalidade da Apple foi concebida para analisar as imagens enviadas e recebidas através das Mensagens, em dispositivos que pertençam a menores de 13 anos. O objetivo passa por detetar nudez e avisar os utilizadores de que tais conteúdos podem ser nocivos.

Por um lado, se for detetada nudez numa fotografia recebida por uma criança, o recurso de Segurança de comunicação de Mensagens desfocará a imagem e a criança receberá uma opção para ser direcionada para um grupo de segurança infantil. Por outro lado, se a nudez for detetada numa foto enviada, será apresentado um aviso com o objetivo de encorajar a criança a não enviar.

Esta funcionalidade que agora está a ser expandida para outros locais além dos Estados Unidos, deve ser ativada pelos pais e está limitada a utilizadores menores. Eventualmente, a Apple deverá alargá-la para outros países.

De ressalvar que este recurso não está relacionado com a funcionalidade anti-CSAM que a Apple tem vindo a desenvolver e que poderá lançar no futuro.

O Pplware elaborou um guia completo sobre a Segurança de comunicação de Mensagens. Consulte aqui: