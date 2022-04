FDA aprova algoritmo de deteção de fibrilação atrial da Fitbit

A tecnologia dos smartwatches começou como ferramenta virada para o exercício e comunicação. Agora, estes relógios inteligentes tornaram-se também dispositivos quase essenciais. A Fitbit, propriedade da Google, desenvolveu uma tecnologia que irá ajudar a monitorizar o seu ritmo cardíaco e detetar fibrilação atrial.

Agora aprovada pela FDA, os smartwatches da Fitbit ajudar-nos-ão a detetar fibrilação atrial.

FDA aprova algoritmo da FitBit que alerta fibrilação atrial

Fibrilação atrial é um batimento cardíaco irregular (arritmia) que pode levar a coágulos sanguíneos, AVC, insuficiência cardíaca, e outras complicações relacionadas com o coração.

A Fitbit desenvolveu um novo algoritmo, chamado algoritmo PPG, que lhe permitirá saber se tem fibrilação atrial. A FDA (Food and Drug Administration) aprovou o seu novo algoritmo.

PPG significa Photoplethysmography, e deteta alterações na circulação do volume de sangue através de medições óticas na superfície da sua pele.

O algoritmo foi desenvolvido utilizando os dados do Fitbit Heart Study, que foi lançado em 2020 e registou 455.699 participantes durante cinco meses. Segundo a Fitbit, o algoritmo identificou corretamente os episódios de fibrilação atrial durante 98% do tempo do estudo.

O que significa isto para os utilizadores de relógios Fitbit

Os smartwatches da Fitbit e a sua aplicação de acompanhamento têm muitas características de fitness para o manter em forma. De facto, a empresa já permite que as pessoas se verifiquem se têm fibrilação atrial através da sua aplicação de ECG. No entanto, isso exige que os utilizadores se monitorizem a si próprios proativamente.

Este novo algoritmo é diferente, uma vez que pode avaliar passivamente o seu ritmo cardíaco em segundo plano, enquanto ainda está acordado/a ou a dormir. De acordo com a Fitbit, ele segue continuamente o seu coração em segundo plano para potencialmente "identificar fibrilação atrial assintomática que de outra forma poderia passar despercebida".

A Fitbit diz que o algoritmo estará brevemente disponível para os consumidores através de uma gama de dispositivos com capacidade cardíaca. No entanto, não se destina a ser utilizado por pessoas com menos de 22 anos ou com problemas conhecidos de fibrilação atrial.

Um golpe contra doenças cardíacas

O Center for Disease Control (CDC) diz que uma pessoa morre a cada 36 segundos nos EUA de doenças cardiovasculares, cerca de 659.000 pessoas por ano.

Pelo menos 2,7 milhões de americanos vivem com fibrilação atrial. Com este novo algoritmo, os utilizadores de Fitbits podem monitorizar consistentemente o seu ritmo cardíaco, potencialmente apanhar quaisquer problemas, e receber tratamento antecipado.

