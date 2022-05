Twitter: militar ucraniano preso em Azovstal implora por ajuda a Elon Musk

Numa guerra sem fim à vista, a Ucrânia continua a tentar salvar o seu território da invasão russa. Milhares de pessoas já perderam a vida, entre militares das duas frentes e civis, onde ninguém escapa, sejam mulheres, crianças ou idosos. A situação em Azovstal é uma das preocupações das autoridades já que tem encurraladas muitas pessoas, que se estima que não sejam apenas militares.

Sendo Elon Musk uma voz ativa desta guerra e o homem para quem não há impossíveis, há um militar, comandante da 36ª Brigada dos Marines da Ucrânia, a implorar por ajuda ao magnata norte-americano através de uma conta no Twitter.

Sergei Volina tem recorrido às redes sociais para apelar aos grandes líderes mundiais por uma intervenção eficaz para pôr fim a esta guerra que está a dizimar a Ucrânia e a afetar toda a economia mundial.

Comandante da 36ª Brigada dos Marines da Ucrânia, Sergei Volina é um dos militares presos na fábrica de Azovstal, em Mariupol e que, segundo as palavras do próprio um locar "impossível de sobreviver".

Há poucos dias, graças à intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi possível criar um corredor humanitário para salvar muitas das pessoas que lá estavam presas. Mas muitas ficaram para trás, incluindo muitos civis, segundo fontes próximas do terreno de guerra.

O apelo a Elon Musk, o homem para quem não há impossíveis

Foi já no decorrer desta guerra que o comandante criou a sua conta no Twitter e há poucas horas lançou um apelo a Elon Musk. Sergei Volina, implora pela ajuda do magnata norte-americano para sair de Azovstal para um país mediador.

@elonmusk as pessoas dizem que vem de outro planeta para ensinar as pessoas a acreditarem no impossível. Os nossos planetas estão próximos um do outro, pois moro onde é quase impossível sobreviver. Ajude-nos a sair de Azovstal para um país mediador. Se não for você, então quem? Dê-me uma dica.

No Facebook, o mesmo homem volta a deixar um apelo aos presidentes, diplomatas, à "humanidade", para que quem os consiga salvar, que o faça.

Todas as palavras já foram ditas. Cada minuto custa outra vida! O mundo deve agir imediatamente!

Até ao momento, Elon Musk ainda não se prenunciou sobre este pedido de ajuda. Recorde-se que há poucos dias, o magnata usou o Twitter para revelar que poderia estar sob ameaça de morte: "se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecê-lo", escreveu ele, partilhando posteriormente a mensagem de Rogozin, chefe da agência espacial russa Roscosmos, onde dizia que Elon Musk estava diretamente envolvido no fornecimento de equipamento Startlink para comunicação militar das forças ucranianas e que teria que ser "responsabilizado como um adulto".