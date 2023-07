Novidades do Twitter poderão ser na verdade um problema maior para a rede social

Se lhe passou ao lado, neste fim de semana, foi anunciado pelo Twitter que apenas utilizadores com login poderiam ler tweets e também que haveria um limite máximo de tweets que cada utilizador pode ver, por dia. Mas esta decisão está a colocar em causa o funcionamento de apps que dependem do da rede social e até as pesquisas no Google já apresentam menos de 50% dos resultados relativos a tweets.

Nos últimos dias, o Twitter surpreendeu os seus utilizadores com algumas novidades que têm sido bastante contestadas. Parou de mostrar tweets a quem não estivesse ligado com uma conta e começou a limitar o número de tweets que os utilizadores podem ver, para que a rede consiga "lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema".

Contudo, estas ações, apesar de ainda não estarem a funcionar completamente, estão já a ter impacto noutras áreas do ecossistema do Twitter. Muitos utilizadores estão a queixar-se que o Tweetdeck (uma versão avançada do Twitter) não funciona mais. Além disso, a Pesquisa da Google está mesmo a mostrar até 50% menos de URLs do Twitter devido ao requisito de login, segundo o Search Engine Roundtable.

Para muitos utilizadores, o Tweetdeck efetivamente parou de funcionar, mostrando apenas uma roda giratória acima da maioria das colunas. Isso pode ocorrer porque um bug na app da web do Twitter está a enviar solicitações em loop infinito, o que acabar efetivamente por criar um "auto-DDOS" (negação de serviço distribuída), segundo o Waxy e como mostra a investigadora Molly White.

Além disso, a Pesquisa da Google pode estar a mostrar até 50% menos URLs do Twitter após a ação de Musk para bloquear os utilizadores não registados. Barry Schwartz, do Search Engine Roundtable, descobriu que a Google agora tem cerca de 52% menos URLs do Twitter no seu índice do que na sexta-feira. Ainda está a mostrar tweets recentes no carrossel de pesquisa, mas a indexação normal parece estar interrompida. O Twitter terá perdido cerca de 162 milhões de páginas indexadas até agora desde essa mudança.

Estas deverão ser medidas temporárias, mas não há nenhuma informação muito explícita quanto às ações para o futuro. Apenas se conclui que para já a medida poderá estar a ser má para a rede social em termos de alcance.