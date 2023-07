Espanha: Já não é preciso triângulo de sinalização! E agora?

Com a quantidade de tecnologias que estão hoje disponíveis para a sociedade, há equipamentos que já estão "obsoletos". Falámos do triângulo de sinalização de emergência que, em Espanha, deixaram de ser necessários. Estes objetos podem ser substituídos por outros dispositivos, designados de V-16.

Desde o passado dia 1 de julho que deixou de ser obrigatório colocar triângulos de emergência em Espanha para sinalizar que um veículo foi imobilizado devido a uma avaria ou acidente. Tal cenário tem gerado dúvidas e por isso a Guarda Civil divulgou um vídeo a explicar como agir no caso de ter que parar o carro numa autovia ou autopista. De referir que a não utilização do triângulo de sinalização só se aplica em autovias o autopistas. Mantém-se a necessidade do uso em vias de circulação secundárias.

De acordo com a Lei sobre Trânsito, Circulação de Veículos a Motor e Segurança Rodoviária, uma autovia é uma “estrada especialmente projetada, construída e sinalizada como tal (…) que possui diferentes zonas para cada sentido de circulação, separadas entre si por uma franja de terreno não destinada à circulação”. Uma autovia apresenta as seguintes características: As propriedades contíguas têm acesso limitado; Não é cruzada por nenhuma outra estrada, via, linha de comboio ou qualquer outra passagem; tem estradas diferentes para cada sentido de circulação, separadas entre si, salvo em pontos singulares ou com carácter temporal, por uma franja de terreno que não é destinada à circulação.

Fim do triângulo de sinalização: É opcional o uso do dispositivo V-16

Entre as vantagens da utilização do dispositivo V-16, destaca-se o facto de não ser necessário sair do carro para colocar o triângulo e ficará visível a 1 km de distância. Ao contrário do triângulo de pré-sinalização, este dispositivo pode ser guardado no porta luvas ou nas zonas de arrumação laterais do interior do veículo.

Este equipamento não precisa de ser colocado na via de circulação, devendo ser colocado em cima do veículo (em contacto com a chapa), no caso de ser um carro, ou no depósito de uma moto.