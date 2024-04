Volkswagen vai ter a ID Buzz em testes como táxis autónomos em Hamburgo

A Volkswagen ID Buzz é uma das mais interessantes propostas no que toca a carros elétricos. Esta conhecida "pão de forma" trouxe um revivalismo muito interessante para este meio. Agora, a Volkswagen vai usar esta ID Buzz e criar uma frota de táxis autónomos em Hamburgo, avançando com os testes que tinha já a decorrer.

Há já vários meses que a Volkswagen tem testes a decorrer para mudar um pouco o seu paradigma e converter os seus carros elétricos. Estes vão continuar a ser uma proposta comercial, mas a marca quer criar uma frota de táxis autónomos que terá na Europa e outros mercados.

Esta ideia não é nova e está já a ser testada há alguns meses, ainda que de forma controlada e muito limitada. A marca quer garantir que estas propostas são realmente autónomas, que conseguem dar a segurança que este tipo de veículos necessita e têm de garantir.

Para evoluir estes testes, a VW quer oferecer test drives para clientes em Hamburgo ainda este ano. Estes vão sair da sua esfera privada e limitada e passar a interagir com todo o ambiente em condições reais.

A empresa prevê iniciar os testes no segundo semestre, começando com um teste com utilizadores selecionados. O serviço acabará por entrar mais tarde em pleno funcionamento através da Moia, uma subsidiária do Grupo Volkswagen.

No que toca ao serviço de testes que será lançado, existirá um motorista de segurança que estará a bordo para os test drives. Estes só vão interagir em caso de emergência, algo que outros já fazem. Numa situação normal, o objetivo é funcionar sem motorista.

Os test drives da Volkswagen com a ID Buzz, convertida em táxis autónomos, foram lançados em 2021, inicialmente em Munique e posteriormente também em Hamburgo. Os resultados têm sido muito encorajadores e a marca decidiu assim avançar para um ambiente mais real e com objetivos muito mais definidos.