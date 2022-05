Disney Plus angariou mais 8 milhões de novos assinantes nos três primeiros meses do ano

Numa altura em que a concorrência ao nível das plataformas de streaming é cada vez maior, é fundamental que os serviços existentes cativem os seus clientes com conteúdos apelativos e preços convidativos.

Assim, enquanto a popular Netflix tem dado algumas cambalhotas no sucesso, a Disney Plus conquistou agora mais 8 milhões de novos assinantes só durante os primeiros três meses do ano de 2022.

Disney Plus em crescimento

A Disney anunciou nesta quarta-feira (11) o seu relatório financeiro referente ao segundo trimestre que, no seu caso, terminou em março (o primeiro trimestre da empresa compreende os meses outubro, novembro e dezembro). E de acordo com os dados divulgados, o serviço de streaming Disney Plus conseguiu angariar mais 7,9 milhões de novos assinantes só nos primeiros três meses do ano.

Com estes valores, a plataforma de conteúdos tem agora um total de cerca de 87,6 milhões de utilizadores em todo o mundo. No entanto, são excluídos da contagem os 50,1 milhões de assinantes do Disney Plus Hotstar. Só nos EUA e Canadá, o serviço tem 44,4 milhões de clientes, um crescimento de 19% face ao mesmo período de 2021. Nos restantes países são já 43,2 milhões de assinantes, um aumento de 39% em relação ao ano passado.

Além disso, a empresa afirmou ainda que o número de assinantes de todos os seus serviços de streaming, como Hulu e ESPN Plus, cresceu para mais de 205 milhões. O valor representa um interessante aumento face aos 196,4 apresentados no final do primeiro trimestre do seu ano fiscal (que terminou em dezembro de 2021).

Estes resultados são muito importantes para a Disney, sobretudo numa altura em que a popularidade da Netflix dá alguns sinais de abrandamento. Só no mês passado, a Netflix anunciou que teria perdido 200.000 assinantes em comparação com o trimestre anterior, tendo esta sido a sua primeira queda em mais de 10 anos. No entanto a plataforma ainda tem mais de 222 milhões de assinantes.

O Disney Plus também está a crescer mais rápido do que a plataforma HBO e HBO Max, as quais registaram 3 milhões de novos clientes no último trimestre, totalizando 77 milhões.

Contudo, e apesar de estar a ganhar mais por cada assinatura do que antes, parece que o Disney Plus continua a perder dinheiro com o serviço. A empresa diz que tal se deve aos custos mais elevados ao nível da produção, publicidade e tecnologia. Como tal, alguns analistas consideram que é uma questão de tempo até a Disney incluir anúncios na plataforma de modo a colmatar os gastos e obter um rendimento extra.