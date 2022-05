O segmento dos smartphones dobráveis está em franco desenvolvimento e não há marca de relevância que não esteja a trabalhar na sua proposta. Até a Apple, que nunca falou abertamente sobre o tema, terá algo já a ser criado.

Os rumores em torno de um dobrável da OnePlus têm vindo a densar-se e já se apontam metas para o lançamento.

OnePlus também vai entrar no mundo dos dobráveis... mas só para o ano

A OnePlus parece estar pronta para entrar no mercado dos smartphones dobráveis e ao que tudo indica, o OPPO Find N poderá servir de base para este futuro dispositivo.

A notícia de que a empresa já estaria a trabalhar num modelo foldable começou a surgir no início desta semana e, entretanto, o ano de 2023 surgiu como meta para este lançamento, ainda que não tenha sido apontada uma data concreta. No Twitter, o jornalista alemão Max Jambor, partilhou uma imagem que faz alusão a esta informação, sem nenhuma informação adicional.

Pelas informações partilhadas, o dobrável da OnePlus será do tipo do Galaxy Z Fold ou do OPPO Find N. Aliás, será baseado neste último que a OnePlus poderá estar a trabalhar.

Recorde-se que a OPPO e a OnePlus são empresas pertencentes ao mesmo grupo e estão cada vez mais unidas no trabalho que desenvolvem.

Sendo que a OPPO apenas colocou o seu modelo disponível no mercado chinês, com a OnePlus poderemos finalmente ver um smartphone dobrável de uma empresa chinesa a chegar efetivamente ao mercado global. Ainda assim, todas estas informações andam no campo da especulação, já que a OnePlus ainda não teceu qualquer consideração pública sobre este possível lançamento.

Há agora que ficar a aguardar e considerando o histórico de divulgações da empresa, é possível que seja a própria a desvendar alguns dos segredos que tem guardados para 2023.