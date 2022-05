Powermove – O haltere ajustável que o vai ajudar a ficar musculado

O calor quente já se sente e as férias estão próximas. Neste verão certamente que quer estar na sua melhor forma e até já começou a treinar no ginásio e até ao ar livre.

Para quem gosta de ter um corpo tonificado e musculado hoje trazemos um fantástico equipamento, o Powermove que é um haltere ajustável de 5 kg a 25 kg.

O Powermove é um haltere ajustável de 5 kg a 25 kg

Enquanto os treinos funcionais são excelentes para desenvolver força, complementá-los com halteres pode aumentar o desafio e estimular a progressão.

É verdade que este tipo de equipamentos estão disponíveis em ginásios, mas a Prozis tem uma solução muito interessante que pode usar em casa e até transportar para onde pretender fazer exercício.

O Powermove é um haltere ajustável de 5 kg a 25 kg que permite trabalhar grupos musculares específicos. Ao contrário de outros equipamentos que existem no mercado, o Powermove é super prático, pois tem um mecanismo automático de utilização.

O Powermove tem vários pesos, e para os usar apenas tem de rodar e escolher o peso que pretende. Não tem de andar a colocar e a tirar pesos "manualmente", o que torna o equipamento muito prático.

Resumo das principais características do Powermove da Prozis

Conjunto de pesos que se adaptam as suas necessidades (de 5 kg a 25 kg)

basta rodar a pega e selecionar o peso que pretende

Toda a solução num único haltere

Bom material de construção

Dimensões: 390 x 190 x 178 mm

Peso Ajustável: 5-25 kg; 11-55 lb

Definições de Peso: 5, 10, 15, 20, 25 kg; 11, 22, 33, 44, 55 lb

Aproveite o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este haltere ajustável com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Aproveitem as ofertas.