Twitter: Elon Musk terá acesso total aos mais de 500 milhões de tweets feitos diariamente

A compra do Twitter envolve muitos milhões de dólares e os investidores estão a ficar impacientes. O valor das ações continua a cair com o impasse criado por Elon Musk. Segundo ele, sem a informação pormenorizada relativa a contas falsas e bots, o negócio não avança.

Depois da ameaça da compra não se concretizar, o Twitter parece estar agora disposto a dar acesso total à base de dados interna onde constam todos os detalhes dos tweets feitos diariamente.

Twitter cede às exigências de Elon Musk

O Twitter pode responder às exigências de Elon Musk ainda esta semana. Segundo o The Washington Post, a empresa terá nos seus planos dar ao magnata o acesso total à sua “firehose”, uma base de dados interna que alberga detalhes sobre os mais de 500 milhões de tweets publicados no serviço todos os dias.

Além de integrar um registo em tempo real do que está a acontecer no Twitter a qualquer instante, o acervo inclui dados do dispositivo e informações sobre as contas que acedem à plataforma.

Recorde-se que o negócio da compra da rede social tem em cima da mesa uma oferta de 44 mil milhões de dólares desde abril. No entanto, em maio, a compra ficou suspensa de forma temporária devido à preocupação com o número de contas falsas e bots na rede social.

Segundo o Twitter estas contas representam menos de 5% dos seus utilizadores diários, mas Musk aponta para valores a rondar os 20%, pelo que exigem essa confirmação antes de avançar com o negócio.

Num documento divulgado nesta segunda-feira pela autoridade reguladora dos mercados financeiros norte-americanos, redigido pela equipa de advogados de Elon Musk, podia ler-se que o Twitter "resiste ativamente" aos pedidos de informação de contas falsa e bots. Por isso, poderá retirar a sua oferta de compra.

A carta refere que Musk pediu repetidamente as informações desde 9 de maio, cerca de um mês após a sua oferta de compra da empresa, para que pudesse avaliar quantas das 229 milhões de contas da empresa são falsas.

Aparentemente, este ultimato fez com que a empresa da rede social cedesse. Em breve, saberemos ao certo quantos bots povoam o Twitter?