iOS 16 Permite-lhe corrigir facilmente os contactos duplicados

Por vezes, pequenos incrementos nas aplicações tornam-se grandes ajudas na gestão diária do utilizador. Uma das áreas onde cada vez damos importância é na organização dos nossos contactos. Já não basta ter o número de telefone, precisamos do endereço de email e até do link do perfil social. É importante termos informações empresariais das pessoas, eventualmente a sua foto e até outros dados que sejam úteis para a nossa gestão. O que acontece é que tanta informação, por vezes temos contactos repetidos. Aí o iOS 16 vem dar uma grade ajuda.

Com a nova versão do sistema operativo para o seu iPhone, poderá facilmente detetar contactos duplicados que poderão ser apagados, fundidos ou apenas ignorados.

Se a sua aplicação de Contactos estiver cheia de duplicados que não conseguiu corrigir, o iOS 16 tem uma solução. A atualização inclui uma funcionalidade dedicada à fusão de contactos duplicados. Isto irá ajudar a manter esta app organizada.

Contactos sem duplicados no iOS 16

Na aplicação Contactos no iOS 16, se tiver mais do que um cartão de contacto para a mesma pessoa, a aplicação detetará automaticamente o duplicado e avisá-lo-á de que foram encontradas estas informações duplicadas.

A interface "Duplicados encontrados" está no topo da aplicação, e se a tocar, a aplicação Contactos é capaz de fundir todos os cartões de contacto duplicados num só.

Até agora, não havia uma forma integrada de gerir rapidamente os contactos duplicados na aplicação Contactos no iOS, pelo que a nova funcionalidade iOS 16 deve ser um alívio para quem lida com questões de Contactos.

Esta funcionalidade existia anteriormente no Mac, mas não estava disponível nos dispositivos iOS.

