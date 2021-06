Twitter banido da Nigéria por questões políticas

As redes sociais são uma forma muito simples de propagar informações e opiniões de uma forma que nem sempre agrada aos líderes políticos. Nesse sentido, o governo da Nigéria anunciou que suspendeu, indefinidamente, as operações da rede social Twitter no país.

Ironicamente, o anúncio foi feito através da própria plataforma.

Twitter banido da Nigéria

Na sexta-feira, o Ministro da Informação e Cultura nigeriano, Alhaji Lai Mohammed, anunciou que o país tinha “suspendido, indefinidamente, as operações do serviço de microblogging e rede social, Twitter, na Nigéria”.

O anúncio, publicado na conta oficial do ministério no Twitter, explicou que a decisão se deveu à “utilização persistente da plataforma para atividades suscetíveis de minar a existência corporativa da Nigéria”. Mais do que isso, surgiu dois dias depois de a rede social ter apagado uma publicação do Presidente Muhammadu Buhari, que ameaçava punir os secessionistas regionais.

Apesar do anúncio feito pelo governo, a Associated Press relatou que os utilizadores ainda tinham acesso ao Twitter, no final do dia. Aliás, muitos disseram que, apesar da proibição, iriam simplesmente recorrer a VPNs para manter o acesso à plataforma.

Conflitos que se estendem às redes sociais

Conforme relatado pela Reuters, um assessor do ministério respondeu para “esperar e ver como as coisas vão correr”, quando lhe foi perguntado sobre a forma como a suspensão iria ser aplicada. A mesma fonte revelou que o website do Twitter estava inacessível em algumas operadoras, ao passo que, tanto a aplicação, como o website, funcionavam noutras.

Tendo sido o anúncio da suspensão do Twitter publicado na própria rede social, o governo foi alvo de alguns comentários relacionados com o pouco sentido que a sua ação fazia.

Antes disso, e como tem sido tornado hábito nas redes sociais, o Twitter apagou uma publicação de Muhammadu Buhari que dirigia ameaças aos seus opositores, por violar a política de “comportamento abusivo”. Além disso, a sua conta ficou suspensa por 12 horas.

Muitos dos que hoje se comportam mal são demasiado jovens para terem consciência da destruição e perda de vidas que ocorreram durante a Guerra Civil Nigeriana.

Acrescentou nos tweets seguintes (na thread), referindo-se à Guerra do Biafra, que matou cerca de um milhão de pessoas, entre 1967 e 1970.