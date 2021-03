TikTok anuncia novas funcionalidades para combater bullying e assédio

O TikTok atingiu elevados níveis de popularidade e foi, sem dúvida, a rede social do confinamento. Contudo, se inicialmente era apenas uma aplicação de entretenimento, rápido se conheceram vários perigos associados à sua utilização. Cada vez há mais bullying e assédio.

A empresa dona do TikTok anunciou novas funcionalidades para combater estes problemas que assolam a rede social.

Comentários abusivos são presença certa nas redes sociais

Se é utilizador assíduo do TikTok, provavelmente já se viu a explorar a zona dos comentários, captando o que diziam as pessoas sobre determinado conteúdo. Aí, já deve ter notado também que esta zona, por ser livre, dá abertura a que sejam ditas muitas coisas sem filtro.

Conforme é prática em muitas outras redes sociais, os utilizadores não se livram de comentários abusivos, muitas vezes são alvo de bullying e assédio, por exemplo.

Assim, para combater estes que são problemas recorrentes e graves, o TikTok anunciou novas funcionalidades no sistema. Além disso, contará com novidades para apoiar pessoas com distúrbios alimentares.

De acordo com Julie de Bailliencourt, chefe da política de produto do TikTok, a plataforma está empenhada em proporcionar “uma experiência divertida e segura” aos utilizadores.

TikTok permitirá que os criadores filtrem os comentários

Em breve, será adicionada uma nova ferramenta de gestão de comentários. Ou seja, a funcionalidade Filtrar permitirá aos criadores de conteúdo no TikTok selecionar os comentários que aparecerão visíveis.

Além disso, começará a ser pedido aos utilizadores que reconsiderem a publicação de comentários que “possam ser inadequados ou indelicados”, bem como violem as diretrizes da comunidade do TikTok. Assim, os utilizadores poderão editar o comentário antes de o publicarem.

Os criadores dedicam um esforço surpreendente à elaboração de conteúdos e pensamos que é importante fornecer formas de dar à nossa comunidade as ferramentas para a ajudar a controlar a sua experiência. Queremos que o TikTok continue a ser um lugar onde a criatividade possa prosperar e esperamos que estas novas funcionalidades ajudem a fomentar ainda mais a bondade e a comunidade.

Disse Julie de Bailliencourt.

Além deste novo controlo de comentários, os utilizadores que pesquisem palavras-chave que remetam a distúrbios alimentares serão encaminhados para plataformas de apoio. Nesse sentido, serão inseridos anúncios em hashtags relacionadas com alimentação, de modo a consciencializar os utilizadores.

