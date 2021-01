2020 foi um ano de grandes novidades na Internet e em especial para apps como o TikTok. O governo dos EUA tomou ações firmes contra esta rede, ameaçando que seria expulsa do país caso não passasse para as mãos dos americanos.

A verdade é que este movimento nunca aconteceu realmente e o TikTok continua de pedra e cal nos smartphones. A sua influência é de tal forma grande que voltou ao topo da lista de apps mais instaladas no último mês de 2020.

O trajeto do TikTok tem sido meteórico. Esta rede social baseada na partilha de vídeos curtos tem cativado os utilizadores e está cada vez maior. A luta do governo dos EUA e do presidente Donald Trump veio trazer um apelo ainda maior e fez crescer esta rede.

TikTok, app mais instalada em dezembro de 2020

A forma como esse interesse se manifestou foi claro, com a app do TikTok a ganhar um impulso grande e a tornar-se a app mais instalada por vários meses. Assumiu este lugar e aparentemente não a vai perder. Houve uma oscilação recente, mas agora está de novo no topo.

Dezembro de 2020, uma altura em que muitos novos smartphones são ativados, viu ainda crescerem outras apps. O Facebook, com um lote de 3 das suas apps tem os lugares seguintes, sendo depois seguidos pelo Zoom. As grandes origens dos 56 milhões de instalações do TikTok foram a China e os EUA.

Foi também a mais lucrativa no Android e no iOS

Ao mesmo tempo que foi a app mais usada, o TikTok conseguiu outra posição de destaque no final de 2020. Foi a app mais lucrativa em dezembro, arrecadando quase 142 milhões de dólares, cerca de 3,3 vezes mais que em 2019. Quase 86% vieram da China, 7% dos EUA e 2% da Turquia.

O YouTube foi a segunda mais lucrativa com quase 95 milhões de dólares de receita bruta, e aqui temos um crescimento de 57% face ao mesmo mês de 2019. As fontes principais foram 52% dos EUA e 13% do Japão. As restantes apps mais lucrativas foram o Tinder, o Disney+ e o Tencent Video.

Sem Trump, como fica esta app nos EUA?

Este resultado do TikTok é muito importante e mostra que mesmo com todos os ataques sofridos tem conseguido manter-se no topo. Agora que Donald Trump está de saída, resta saber se vão continuar as medidas, que, na verdade, não têm tido qualquer resultado.